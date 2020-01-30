Показатели завышены: Узгидромет о статье NYT про грязный воздух в Ташкенте

Ранее газета New York Times назвала воздух в Ташкенте "очень нездоровым". Показатель загрязненности, по данным издания, составил 212 мкг/м3 по концентрации твердых частиц, хотя допустимая норма - 0-100 мкг/м3.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Узгидромет опубликовал ответ на статью издания New York Times о загрязненном воздухе в Ташкенте.

В ведомстве сообщили, что наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся на 13 постах, расположенных в восьми районах столицы. Причем посты наблюдений расположены в абсолютно разных зонах: жилых, промышленных и около автомобильных дорог.

Специалисты объяснили, что анализ и оценка уровня загрязнения воздуха проводятся по таким показателям, как пыль, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол, фтористый водород, аммиак, формальдегид и тяжелые металлы.

Для этого сотрудники Узгидромета три раза в день (в с понедельника по субботу) берут пробы воздуха в 7.00, 13.00 и 19.00.

"Приоритетными загрязняющими веществами в воздухе являются пыль, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы и аммиак, среднегодовые концентрации которых в отдельные месяцы превышают предельно допустимые концентрации", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для отслеживания состояния воздуха есть несколько сервисов: AirVisual и World Air Quality Index.

На сайте AirVisual на 30 января 12.00 уровень загрязненности столичного воздуха (AQI) составлял 119 микрограммов на кубометр. Содержание РМ2,5 (мелкодисперсная частица, загрязняющая воздух. - Sputnik) составило 43 микрограмма на кубометр.

Примечательно, что 28 января показатель загрязненности воздуха составил 110 микрограммов на кубометр, а 29 января - 63 микрограмма на кубометр.

airvisual.com Скрин с сайта AirVisual. Данные за 30.01.2020

На сайте проекта World Air Quality Index в базе исторических данных за последние 15 месяцев AQI не превышал 207 (показатель был зафиксирован 19 ноября 2019 года).

http://aqicn.org/ Данные о качестве воздуха в Ташкенте в период с ноября 2018-го по январь 2020-го. Скрин с сайта Aqicn

Также эксперты World Air Quality Index опубликовали таблицу индекса AQI и соответствующее содержание мелкодисперсных частиц. В соответствии с ней видно, что индексу 212 соответствует значение 150 РМ2,5 (мелкодисперных частиц).

http://aqicn.org/ Таблица соотношения индекса и содержания мелкодисперсных частиц в воздухе. Скрин с сайта Aqicn

По данным узбекских специалистов, в Ташкенте среднегодовые значения по концентрации РМ2,5 в 2012 году составили 34 микрограмма на кубометр, в 2013-м — 26 микрограммов на кубометр, в 2014 году — 26 микрограммов на кубометр.

При этом самые высокие показатели концентрации этих веществ приходились на осенне-зимний период. Это связано с метеорологическими условиями и отопительным сезоном.

"Для Узбекистана характерно повышенное содержание взвешенных частиц в атмосферном воздухе в силу природных особенностей (сухой климат, супесчаные и суглинистые почвы). Аридный климат оказывает существенное влияние на образование взвешенных частиц и их поведение в атмосфере", - отметили в Узгидромете.

В ведомстве добавили, что показания с оборудования, установленного в посольстве США, сильно зависят от сиюминутных факторов, таких как порывы ветра или проезд грузового автотранспорта. Поэтому не стоит слепо доверять выводам, сделанным американскими аналитиками, заключили в ведомстве.