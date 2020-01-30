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Глава государства Шавкат Мирзиёев 30 января возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову.

Мирзиёев почтил память первого президента Узбекистана Ислама Каримова

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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В церемонии возложения цветов также приняли участие представители администрации президента, члены парламента и правительства, деятели науки и культуры, творческая интеллигенция, общественность города.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника первого главы государства Ислама Каримова, которому в четверг исполнилось бы 82 года, сообщила пресс-служба Мирзиёева.

"Прочитаны суры из священного Корана. Говорилось о многогранной деятельности, благородных качествах Ислама Каримова", - проинформировала пресс-служба.

В церемонии возложения цветов также приняли участие представители администрации президента, члены парламента и правительства, деятели науки и культуры, творческая интеллигенция, общественность города.

Ислам Каримов
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Памятник Каримову в Ташкенте установлен у бывшей резиденции Оксарой, где на протяжении долгих лет работал первый президент Узбекистана. В настоящее время здесь находится благотворительный Общественный фонд имени Ислама Каримова, создателями которого стали Татьяна Каримова и младшая дочь Лола.

Церемония возложения цветов также состоялась у памятников первому президенту в Самарканде и Карши.

Имя Каримова присвоено международному аэропорту и техническому университету в Ташкенте, автомобильному заводу в Асаке (Андижанская область), Дворцу искусств в Фергане. Также его именем названы множество улиц по всей стране.

Теги:
возложение венков, Ислам Каримов, Шавкат Мирзиёев, Президент



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