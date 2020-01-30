В Бермудском треугольнике найден пропавший 95 лет назад корабль

Бермудский треугольник — район в Атлантическом океане, про который ходят легенды, что там исчезают морские и воздушные суда.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Команде морских археологов удалось найти в Бермудском треугольнике, одном из самых загадочных мест планеты, корабль, пропавший почти сто лет назад, сообщает телеканал Fox News.

Торговое судно "Котопакси" 29 ноября 1925 года покинуло порт Чарльстона (штат Южная Каролина) и взяло курс на Кубу. Спустя некоторое время корабль пропал, а вместе с ним и все члены экипажа — 32 человека. Поиски SS Cotopaxi легли в основу первой серии сериала "Секреты кораблекрушения" на телеканале Science Channel.

"Изучение записей страховых агентов "Котопакси" помогло установить ранее неизвестные факты: корабль отправлял сигналы о бедствии 1 декабря 1925 года, через два дня после выхода из порта города Чарльстона", — поясняет The Science Channel

Эта информация натолкнула исследователей на мысль, что найденный 35 лет назад у побережья города Сент-Огастин в штате Флорида корабль и есть SS "Котопакси".

"После дискуссий и рассмотрения всех имеющихся доказательств мы пришли к выводу, что нашли последнее пристанище SS Cotopaxi", — сообщает The Science Channel в своем официальном заявлении.

Бермудский треугольник находится на западном побережье Атлантического океана между американским штатом Флорида, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Именно в этом аномальном районе по необъяснимым причинам часто теряются в том числе морские суда.

Ученые из Саутгемптонского университета (Англия) считают, что причина может крыться в так называемых блуждающих волнах.