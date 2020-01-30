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Командно-штабные учения «Взаимодействие-2018» Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности в Киргизии.

Где пройдут учения ОДКБ в 2020 году

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200130/13347304/Gde-proydut-ucheniya-ODKB-v-2020-godu.html

Начальник Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил: этот год "будет насыщен мероприятиями совместной оперативной и боевой подготовки".

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Учения стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2020 году пройдут на полигонах в России, Армении, Беларуси и Кыргызстане, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

Саммит ОДКБ в Минске
© Sputnik / Сергей Гунеев
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"В Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности коллективными силами быстрого развертывания будет проведено совместное учение "Рубеж", направленное на отработку вопросов применения сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ для противодействия международным террористическим организациям", — рассказал Сидоров.

В Кавказском регионе коллективной безопасности военные стран-участниц ОДКБ отработают борьбу с незаконными вооруженными формированиями, в Восточно-Европейском — совместные операции разведки.

Сидоров отметил, что 2020 год "будет насыщен мероприятиями совместной оперативной и боевой подготовки", которые охватят "все регионы коллективной безопасности и все компоненты войск коллективных сил организации".

Напомним, Узбекистан с 2012 года не входит в состав ОДКБ, но продолжает сотрудничество со странами-членами на двусторонней основе.

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Теги:
Кыргызстан, Беларусь, Россия, Армения, безопасность, ОДКБ



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