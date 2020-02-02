Узбекистан приступает к эвакуации своих граждан из Китая - даты вылета

Чартерные рейсы из Пекина в Ташкент будут совершены 4 и 5 февраля со 2-го терминала аэропорта. МИД просит прибыть граждан республики в Пекин 3 февраля.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. МИД Узбекистана объявил об эвакуации граждан республики из Китая.

Речь идет о всех узбекских гражданах, находящихся в КНР (в том числе в городе Ухань) в служебных и образовательных целях.

"В связи с многочисленными обращениями граждан Узбекистана относительно временной приостановки с 1 февраля 2020 года авиасообщения между Узбекистаном и Китаем Министерство иностранных дел сообщает, что в настоящее время совместно с китайской стороной идет проработка вопроса организации чартерных рейсов", - сообщили в ведомстве.

По данным посольства Узбекистана в Пекине, на территории Китая сейчас находится 81 соотечественник. С каждым из них установлена связь по телефону или через соцсеть "WeChat" (группы "Wuhan 2020 Uzbekistan", "Embassy of Uzbekistan" и "Uzbekistan students №1").

Чартерные рейсы по маршруту Пекин-Ташкент будут совершены 4 и 5 февраля со второго терминала аэропорта. МИД просит прибыть граждан Узбекистана в Пекин 3 февраля.

О датах других рейсов будет сообщено дополнительно.

Всю необходимую информацию можно получить по следующим телефонам:

Консульский отдел Посольства Республики Узбекистан в КНР:

Азиз Хилватов +86 138 1120 4471

Бобур Яхъяев +86 135 1102 4242

Сотрудники Посольства Республики Узбекистан в КНР:

Нуриддин Убайдуллаев +86 139 10 85 7245

Нодир Нурматов +86 158 1047 7270

Шухрат Умиров + 86 139 1175 4476

Рустам Назаров +86 138 0122 1452

Акмалхон Олимхонов +86 185 0017 0040

Мансур Ибрагимов +86 135 5220 7848

Сардор Сирожов +86 186 1812 9040

Аваз Камалов +86 178 1070 2707

Министерство иностранных дел +998 71-233-69-46, Call-center: 1164.