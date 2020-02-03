Какие госуслуги в Ташкенте теперь будут доступны только онлайн - список

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. В Ташкенте некоторые государственные услуги начнут предоставляться исключительно онлайн — через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) или сайты власти на местах. Это следует из указа президента.
Речь идет о следующих госуслугах:
- разрешение на ввоз и вывоз дикорастущих растений, не занесенных в Красную книгу;
- разрешение на ввоз и вывоз диких животных, не занесенных в Красную книгу;
- свидетельство о постановке на учет питомника по содержанию и разведению диких животных, не занесенных в Красную книгу;
- выписка из Единого реестра субъектов предпринимательства о субъекте предпринимательства;
- выписка из Единого реестра субъектов предпринимательства, за исключением конфиденциальной информации;
- выдача справки об отсутствии запрашиваемой информации или документа из Единого реестра субъектов предпринимательства;
- выдача в электронном виде списка субъектов предпринимательства из Единого реестра субъектов предпринимательства, за исключением сведений, доступ к которым ограничен законодательством;
- предоставление адресно-справочной информации;
- постановка на учет налогоплательщика-физического лица в налоговых органах, выдача ИНН;
- приостановление свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя.