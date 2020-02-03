Какие госуслуги в Ташкенте теперь будут доступны только онлайн - список

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Узбекистан встречает чемпиона: Муроджон Ахмадалиев вернулся в Ташкент Ахмадалиев стал первым узбекистанцем, получившим звание чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF. Награды вручал лично Арипов. 225

В Казахстане арестовали пятерых подозреваемых в подготовке терактов Все они были ранее судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Задержанные придерживаются религиозных взглядов экстремистского толка. 1