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Какие госуслуги в Ташкенте теперь будут доступны только онлайн - список

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200203/13373150/Kakie-gosuslugi-v-Tashkente-teper-budut-dostupny-tolko-onlayn---spisok.html

Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2020 года. Они коснутся, к примеру, порядка постановки на учет налогоплательщика-физического лица и выдачи ИНН.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. В Ташкенте некоторые государственные услуги начнут предоставляться исключительно онлайн — через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) или сайты власти на местах. Это следует из указа президента.

Речь идет о следующих госуслугах:

  • разрешение на ввоз и вывоз дикорастущих растений, не занесенных в Красную книгу;
  • разрешение на ввоз и вывоз диких животных, не занесенных в Красную книгу;
  • свидетельство о постановке на учет питомника по содержанию и разведению диких животных, не занесенных в Красную книгу;
  • выписка из Единого реестра субъектов предпринимательства о субъекте предпринимательства;
  • выписка из Единого реестра субъектов предпринимательства, за исключением конфиденциальной информации;
  • выдача справки об отсутствии запрашиваемой информации или документа из Единого реестра субъектов предпринимательства;
  • выдача в электронном виде списка субъектов предпринимательства из Единого реестра субъектов предпринимательства, за исключением сведений, доступ к которым ограничен законодательством;
  • предоставление адресно-справочной информации;
  • постановка на учет налогоплательщика-физического лица в налоговых органах, выдача ИНН;
  • приостановление свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя.

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Теги:
онлайн, Интернет, Ташкент



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