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Пробирки с биоматериалом в лабораторном комплексе

РФ передала странам ЕАЭС и СНГ средства для диагностики коронавируса

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (51)
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Sputnik Узбекистан
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Тест-системы для определения нового коронавируса 2019-nCoV были разработаны ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Россия на безвозмездной основе передала странам-членам ЕАЭС и СНГ средства для лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По информации, что 1 и 2 февраля российские специалисты передали необходимое количество тест-систем для выявления коронавируса в Узбекистан, Казахстан, Армению и Беларусь.

В скором времени тест-системы также будут отправлены в Кыргызстан и Таджикистан.

Вспышка коронавируса в Китае

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 17 388 человек. Число скончавшихся - 361.

Китайский коронавирус - обновленная информация
© Sputnik /
Китайский коронавирус: как распознать и уберечься

Вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией.

Между тем китайские учены утверждают: вспышка коронавируса достигнет своего пика к середине февраля, после чего эпидемия пойдет на спад и полностью завершится к концу марта.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (51)

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Теги:
здоровье, Эпидемия, Россия, СНГ, ЕАЭС, коронавирус



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