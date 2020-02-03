РФ передала странам ЕАЭС и СНГ средства для диагностики коронавируса

Тест-системы для определения нового коронавируса 2019-nCoV были разработаны ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Россия на безвозмездной основе передала странам-членам ЕАЭС и СНГ средства для лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По информации, что 1 и 2 февраля российские специалисты передали необходимое количество тест-систем для выявления коронавируса в Узбекистан, Казахстан, Армению и Беларусь.

В скором времени тест-системы также будут отправлены в Кыргызстан и Таджикистан.

Вспышка коронавируса в Китае

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 17 388 человек. Число скончавшихся - 361.

Вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией.

Между тем китайские учены утверждают: вспышка коронавируса достигнет своего пика к середине февраля, после чего эпидемия пойдет на спад и полностью завершится к концу марта.