На данный момент 27 участниц выразили желание учиться в моноцентре, где доступно обучение турецкому, японскому, английскому, корейскому и русскому языкам для тех, кто хочет временно работать за рубежом.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Хокимиятом Ташкента, Комитетом женщин и моноцентром "Ишга мархамат" ("Добро пожаловать на работу") было организовано мероприятие для 110 незанятых девушек и женщин, проживающих в 11 районах столицы, сообщает хокимият.

Хокимият Как в Ташкенте помогают женщинам выбрать профессию

На встрече, цель которой – обеспечить занятость женщин и направить их на дополнительное образование и приобретение профессии, участницы ознакомились с деятельностью моноцентра, его помещениями и созданными условиями.

В рамках мероприятия 27 участниц выразили желание учиться в данном центре. Для организации обучения этих девушек и женщин в Главное управление занятости города Ташкента уже передан их список.

Напомним, моноцентр "Ишга мархамат" осуществляет подготовку специалистов в сфере сервиса и обслуживания, строительства, а также по техническим специальностям. Кроме того, в центре доступно обучение турецкому, японскому, английскому, корейскому и русскому языкам для тех, кто хочет временно работать за рубежом.