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В Наманганской области мошенник пытался продать купюру в $1 млн

Генпрокуратура Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200203/13378894/V-Namanganskoy-oblasti-moshennik-pytalsya-prodat-banknotu-v-1-mln.html

Банкнота в миллион долларов США была выпущена в 1988 году и является сувениром. Однако мужчина хотел ее продать за 10 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Сотрудники прокуратуры задержали в Уйчинском районе Наманганской области мужчину, который пытался продать местному жителю купюру в один миллион долларов.

Мошенник вошел в доверие к своему знакомому и убедил купить банкноту за 10 тысяч долларов. Мужчину задержали в момент получения денег.

В прокуратуре уточнили, что эта купюра была выпущена в качестве сувенира и не может считаться платежным средством.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Теги:
сувенир, деньги, банкнота, Наманганская область, мошенник



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