В Наманганской области мошенник пытался продать купюру в $1 млн

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Банкнота в миллион долларов США была выпущена в 1988 году и является сувениром. Однако мужчина хотел ее продать за 10 тысяч долларов.
ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Сотрудники прокуратуры задержали в Уйчинском районе Наманганской области мужчину, который пытался продать местному жителю купюру в один миллион долларов.
Мошенник вошел в доверие к своему знакомому и убедил купить банкноту за 10 тысяч долларов. Мужчину задержали в момент получения денег.
В прокуратуре уточнили, что эта купюра была выпущена в качестве сувенира и не может считаться платежным средством.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.