Эвакуация граждан Узбекистана из Китая — даты вылета, маршруты, билеты

Узбекистанцы, которых власти планируют доставить на родину из Китая чартерными авиарейсами, будут помещены под карантин из-за распространения нового типа коронавируса.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Uzbekistan Airways 4 и 5 февраля выполнит чартерные рейсы в Ухань и Пекин в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе национальной авиакомпании. Соответствующее решение принято правительственной комиссией, созданной по распоряжению главы республики Шавката Мирзиёева.

По данным посольства Узбекистана в Пекине, в Китае сейчас находится 81 соотечественник. С каждым из них установлена связь по телефону или через соцсеть WeChat (группы Wuhan 2020 Uzbekistan, Embassy of Uzbekistan и Uzbekistan students №1).

Планируется совершить два рейса по маршруту Пекин — Ташкент (стоимость авиабилета ниже среднего тарифа), а также один рейс по маршруту Ухань — Ташкент (бесплатно).

По вопросам приобретения билетов можно обратиться в посольство Узбекистана в Пекине и представительство Uzbekistan Airways по указанным ниже номерам.

Консульский отдел посольства:

Азиз Хилватов +86 138 1120 4471

Бобур Яхяев +86 135 1102 4242

Представители посольства:

Нуриддин Убайдуллаев +86 139 10 85 7245

Нодир Нурматов +86 158 1047 7270

Шухрат Умиров +86 139 1175 4476

Рустам Назаров +86 138 0122 1452

Акмалхон Олимхонов +86 185 0017 0040

Мансур Ибрагимов +86 135 5220 7848

Сардор Сирожов +86 186 1812 9040

Аваз Камалов +86 178 1070 2707

Представительство авиакомпании Uzbekistan Airways:

Тробов Мурод +86 184 0196 9633

Алексей +86 186 0195 8683

В публикации отмечается, что на борту каждого самолета будут находиться медработники и специалисты в области вирусологии, обеспеченные современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми препаратами. На рейсах совместно с Минздравом Узбекистана введены повышенные меры безопасности.

"Пассажиры данных рейсов по прилете будут отправлены в пункт временного размещения. В связи с этим просим не встречать пассажиров в аэропорту Ташкента. О времени прилета будет сообщено дополнительно", — отметили в авиакомпании.

По вопросам, связанным с пребыванием пассажиров в пункте временного размещения, можно обращаться в штаб Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию при Минздраве по номеру +998 (71) 276 49 66.

Китайские власти 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, умерли более 360 пациентов.

Еще почти 150 человек заболели вне КНР, один из них погиб. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.