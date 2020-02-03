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Крыло самолета Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways

Эвакуация граждан Узбекистана из Китая — даты вылета, маршруты, билеты

Sputnik / Мария Науменко
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (55)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200203/13381465/Evakuatsiya-grazhdan-Uzbekistana-iz-Kitaya--daty-vyleta-i-reysy.html

Узбекистанцы, которых власти планируют доставить на родину из Китая чартерными авиарейсами, будут помещены под карантин из-за распространения нового типа коронавируса.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Uzbekistan Airways 4 и 5 февраля выполнит чартерные рейсы в Ухань и Пекин в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе национальной авиакомпании. Соответствующее решение принято правительственной комиссией, созданной по распоряжению главы республики Шавката Мирзиёева.

По данным посольства Узбекистана в Пекине, в Китае сейчас находится 81 соотечественник. С каждым из них установлена связь по телефону или через соцсеть WeChat (группы Wuhan 2020 Uzbekistan, Embassy of Uzbekistan и Uzbekistan students №1).

Планируется совершить два рейса по маршруту Пекин — Ташкент (стоимость авиабилета ниже среднего тарифа), а также один рейс по маршруту Ухань — Ташкент (бесплатно).

По вопросам приобретения билетов можно обратиться в посольство Узбекистана в Пекине и представительство Uzbekistan Airways по указанным ниже номерам.

Консульский отдел посольства:

Азиз Хилватов +86 138 1120 4471

Бобур Яхяев +86 135 1102 4242

Представители посольства:

Нуриддин Убайдуллаев +86 139 10 85 7245

Нодир Нурматов +86 158 1047 7270

Шухрат Умиров +86 139 1175 4476

Рустам Назаров +86 138 0122 1452

Акмалхон Олимхонов +86 185 0017 0040

Мансур Ибрагимов +86 135 5220 7848

Сардор Сирожов +86 186 1812 9040

Аваз Камалов +86 178 1070 2707

Представительство авиакомпании Uzbekistan Airways:

Тробов Мурод +86 184 0196 9633

Алексей +86 186 0195 8683

В публикации отмечается, что на борту каждого самолета будут находиться медработники и специалисты в области вирусологии, обеспеченные современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми препаратами. На рейсах совместно с Минздравом Узбекистана введены повышенные меры безопасности. 

"Пассажиры данных рейсов по прилете будут отправлены в пункт временного размещения. В связи с этим просим не встречать пассажиров в аэропорту Ташкента. О времени прилета будет сообщено дополнительно", — отметили в авиакомпании.

По вопросам, связанным с пребыванием пассажиров в пункте временного размещения, можно обращаться в штаб Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию при Минздраве по номеру +998 (71) 276 49 66.

Китайские власти 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. 

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, умерли более 360 пациентов. 

Еще почти 150 человек заболели вне КНР, один из них погиб. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Китайский коронавирус - обновленная информация
© Sputnik /
Китайский коронавирус - обновленная информация
Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (55)
Теги:
Авиакомпания Uzbekistan Airways, Узбекистан, эвакуация, коронавирус, Китай, Китай



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