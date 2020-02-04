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Хоким Ташкента пригласил инвесторов из Китая для реконструкции гостиницы

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200204/13383121/Khokim-Tashkenta-priglasil-investorov-iz-Kitaya-dlya-rekonstruktsii-gostinitsy.html

По словам потенциальных инвесторов, после благоустройства прибрежных территорий отрезка реки Чирчик, протекающего через Ташкент, можно построить торговый комплекс, технопарк, жилые комплексы и разбить зеленые зоны.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Хоким Ташкента встретился с президентом китайской компании Xinjiang Hualing Industry & Trade Ми Эн Хуа, которая считается одной из крупнейших компаний КНР.

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Она владеет крупными торгово-оптовыми центрами и охватывает 26 дочерних предприятий, на которых работает более 3 000 человек, сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным хокимията, руководство компании интересует реализация крупного логистического проекта и вопрос строительства торгового комплекса и гостиницы. На встрече, организованной в хокимияте Ташкента, Артикходжаев ознакомил гостей с крупными проектами, планируемыми к реализации в столице.

В частности, после благоустройства прибрежных территорий отрезка реки Чирчик, протекающего через Ташкент, можно построить торговый комплекс, технопарк, жилые комплексы и разбить зеленые зоны.

Еще один проект планируется к реализации на пограничной площади Ташкента с Казахстаном, где предусмотрено строительство логистического центра, пункта сортировки сельскохозяйственных изделий и иной продукции. 

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Также руководству компании Xinjiang Hualing Industry & Trade (Group) Co., Ltd. дана информация для участия в таких проектах, как строительство бизнес-центра в Яккасарайском районе и реконструкция гостиницы "Чорсу".

Ми Эн Хуа сообщил, что презентованные проекты вызвали большой интерес у китайской стороны и они предоставят свои заключения по данным предложениям после их всестороннего изучения.

Теги:
Хокимият Ташкента, Ташкент, гостиница, иностранные инвесторы, Китай



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