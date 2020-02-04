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Сотрудник центра по профилактике и борьбе с коронавирусам общается через рацию с коллегой

Первый чартерный рейс Пекин - Ташкент приземлился в столице

© REUTERS / STRINGER
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (58)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200204/13383774/Pervyy-charternyy-reys-Pekin---Tashkent-prizemlilsya-v-stolitse.html

Временные карантинные учреждения укомплектованы отечественными квалифицированными врачами-инфекционистами, вирусологами, эпидемиологами, имеющими опыт диагностики, лечения, организации карантинных мероприятий при работе с особо опасными инфекциями.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Первый чартерный рейс Пекин - Ташкент прибыл 4 февраля в Международный аэропорт им. И. Каримова Ташкента. На борту находились 85 человек. Ни у кого из них не было выявлено признаков корнавирусной инфекции, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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© REUTERS / STRINGER
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В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения страны от возможных зараженных лиц при нахождении в КНР все прилетевшие доставлены в сопровождении медицинских работников и органов внутренних дел из аэропорта в подготовленную городскую больницу (специально организованное карантинное учреждение) в пригороде Ташкента.

Они будут находиться в режиме карантина в течение четырнадцати дней с момента прибытия в Ташкент. Для следующих групп эвакуируемых в качестве карантинного учреждения подготовлен один из санаториев Ташкентской области.

Организованные временные карантинные учреждения укомплектованы отечественными квалифицированными врачами-инфекционистами, вирусологами, эпидемиологами, и др. специалистами, имеющими опыт диагностики, лечения, организации карантинных мероприятий при работе с особо опасными инфекциями. Выделенные специалисты будут находиться в карантинном учреждении в течение всего периода его функционирования.

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REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Кроме того, для лечения возможных больных подготовлен госпиталь (боксированные палаты с отрицательным давлением, отвечающие требованиям биологической безопасности третьего уровня) при НИИ вирусологии и НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний Минздрава.

Готовы к работе также вирусологические лаборатории НИИ вирусологии и Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия для диагностики нового коронавируса и других вирусных инфекций. Оборудование, установленное в них, соответствуют мировым стандартам. Лаборатории обеспечены тест-системами для специфической диагностики нового коронавируса.

При карантинных учреждениях организованы все необходимые элементы: изолятор (для временного размещения лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию до его эвакуации в госпиталь), провизор (для лечения лиц с другими патологиями, за исключением новой коронавирусной инфекции) и обсерватор (для ведения усиленного медицинского наблюдения за лицами без признаков заболеваний).

Система жизнеобеспечения карантинных учреждений (размещение, питание, отдых и др.) подготовлена.

Организована охрана учреждения, допуск посторонних лиц на территорию запрещен.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (58)
Теги:
Ташкентская область, Чартер, граждане Узбекистана, эвакуация, Китай



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