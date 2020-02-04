Об опасной инфекции простым языком: школьники пишут диктант про коронавирус

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В школах Узбекистана на этой неделе проводятся диктанты на тему профилактики новой коронавирусной инфекции, сообщил пресс-секретарь Министерства народного образования (МНО) республики Анвар Умаров.написал Умаров на своем Telegram-канале.
Текст диктанта рассказывает о способах передачи вируса и о том, какие меры нужно принять для защиты от заболевания.
"В частности, детям рекомендуется регулярно мыть руки с мылом, соблюдать правила личной гигиены", — добавили в пресс-службе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
По данным Минздрава Узбекистана, на 4 февраля в республике не зафиксировано заболевших новой формой пневмонии. В стране принимаются все необходимые меры для того, чтобы не допустить проникновения инфекции. В частности, на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного сообщения усилен санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль, а гражданам рекомендовано пока не выезжать за границу. Авиасообщение с Китаем временно приостановлено.