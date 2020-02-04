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Об опасной инфекции простым языком: школьники пишут диктант про коронавирус

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (61)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200204/13385936/Ob-opasnoy-infektsii-prostym-yazykom-shkolniki-pishut-diktant-pro-koronavirus.html

Минздрав Узбекистана разработал меры по предотвращению проникновения и распространения коронавируса 2019-nCoV. До детей информацию доносят с помощью диктантов.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В школах Узбекистана на этой неделе проводятся диктанты на тему профилактики новой коронавирусной инфекции, сообщил пресс-секретарь Министерства народного образования (МНО) республики Анвар Умаров.

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"Подготовлены рекомендации по профилактике коронавируса. Чтобы донести их простым языком до подрастающего поколения, в школах организованы диктанты", — написал Умаров на своем Telegram-канале.

Текст диктанта рассказывает о способах передачи вируса и о том, какие меры нужно принять для защиты от заболевания.

"В частности, детям рекомендуется регулярно мыть руки с мылом, соблюдать правила личной гигиены", — добавили в пресс-службе.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.

Вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV
REUTERS/Carlos Osorio
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Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек. Умерли 425 пациентов. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них скончался.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

По данным Минздрава Узбекистана, на 4 февраля в республике не зафиксировано заболевших новой формой пневмонии. В стране принимаются все необходимые меры для того, чтобы не допустить проникновения инфекции. В частности, на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного сообщения усилен санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль, а гражданам рекомендовано пока не выезжать за границу. Авиасообщение с Китаем временно приостановлено.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (61)
Теги:
Узбекистан, диктант, школьники, школы, дети, коронавирус



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