С 1 апреля ответственные структуры смогут остановить некачественную стройку

Строительно-монтажные работы могут быть приостановлены в случаях выявления конструктивных нарушений, влияющих на сейсмостойкость зданий и сооружений, а также создающих угрозу жизни и здоровью человека.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Принято постановление президента "О мерах по коренному повышению качества производства строительно-монтажных работ и совершенствованию системы контроля в строительстве", сообщает УзА.

В соответствии с документов, начиная с 1 апреля 2020 года внедряется усовершенствованный порядок государственного строительного контроля объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта исходя из категорий рисков и функционального назначения объектов.

Также, будет разработан проект правительственного решения по утверждению административного регламента осуществления государственного строительного контроля объектов.

Постановлением Инспекции по контролю в сфере строительства и территориальным инспекциям предоставлен ряд прав в рамках осуществления государственного строительного контроля.

В частности, инспекции имеют право приостанавливать строительно-монтажные работы и требовать осуществления демонтажных работ в случаях выявления конструктивных нарушений, влияющих на сейсмостойкость зданий и сооружений, а также создающих угрозу жизни и здоровью человека.

Также, отменяются следующие требования и процедуры:

- с 1 марта 2020 года требования по осуществлению государственного строительного контроля объектов капитального ремонта, за исключением объектов, финансируемых за счет средств бюджетов бюджетной системы;

- существующие процедуры приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов с внедрением порядка выдачи разрешений на их эксплуатацию Инспекцией и территориальными инспекциями (поэтапно в определенные сроки).