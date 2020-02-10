В Узбекистане планируют установить автоматы по продаже золотых слитков

В них можно будет приобрести золотые и серебряные слитки весом 1, 3 и 5 граммов. До 1 июля 2020 года в республике появится не менее десяти торговых аппаратов.

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Этим летом в Узбекистане могут появиться вендинговые автоматы, которые будут продавать золотые и серебряные слитки.

Такие автоматы уже давно существуют, и устанавливаются, как правило, рядом с популярными достопримечательностями.

Las Vegas Vending Machines - When's My Vacation

gold to go atm golden nugget las vegas https://t.co/c4NkWCtIMf pic.twitter.com/ZR9XYmEsu8 — Раттана Женг Марай® (@KittyOwner_Club) July 11, 2019

Власти Узбекистана также планируют разместить торговые аппараты возле туристических объектов.

Предполагается, что путешественники смогут купить слитки из золота и серебра весом один, три и пять граммов.

Это следует из проекта постановления "О мерах по дальнейшей диверсификации туристских услуг в Республике Узбекистан", разработанного Государственным комитетом по развитию туризма.

Не менее десяти автоматов планируется установить:

до 1 июля 2020 года — в Ташкенте, Ташкентской, Бухарской, Самаркандской и Хорезмской областях;

до 1 января 2021 года — в остальных регионах республики.

Это уже не первый раз, когда в Узбекистане поднимается речь о продаже слитков из драгоценных металлов.

Еще в 2018 году президент подписал постановление, согласно которому в Навои должны были построить комплекс по производству золотых и серебряных мерных слитков, а частным компаниям — дать право продавать такие слитки.

В Госкомтуризма тогда отмечали, что это не только помогло бы развить рынок драгоценных металлов, но и повысило бы привлекательность Узбекистана в глазах туристов.

К примеру, путешественники из Индии и Китая любят покупать золотые изделия во время поездок, это их своеобразная традиция.