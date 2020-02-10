В Узбекистане планируют установить автоматы по продаже золотых слитков

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Этим летом в Узбекистане могут появиться вендинговые автоматы, которые будут продавать золотые и серебряные слитки.
Такие автоматы уже давно существуют, и устанавливаются, как правило, рядом с популярными достопримечательностями.
Las Vegas Vending Machines - When's My Vacation— Раттана Женг Марай® (@KittyOwner_Club) July 11, 2019
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Власти Узбекистана также планируют разместить торговые аппараты возле туристических объектов.
Предполагается, что путешественники смогут купить слитки из золота и серебра весом один, три и пять граммов.
Это следует из проекта постановления "О мерах по дальнейшей диверсификации туристских услуг в Республике Узбекистан", разработанного Государственным комитетом по развитию туризма.
Не менее десяти автоматов планируется установить:
до 1 июля 2020 года — в Ташкенте, Ташкентской, Бухарской, Самаркандской и Хорезмской областях;
до 1 января 2021 года — в остальных регионах республики.
Это уже не первый раз, когда в Узбекистане поднимается речь о продаже слитков из драгоценных металлов.
Еще в 2018 году президент подписал постановление, согласно которому в Навои должны были построить комплекс по производству золотых и серебряных мерных слитков, а частным компаниям — дать право продавать такие слитки.
В Госкомтуризма тогда отмечали, что это не только помогло бы развить рынок драгоценных металлов, но и повысило бы привлекательность Узбекистана в глазах туристов.
К примеру, путешественники из Индии и Китая любят покупать золотые изделия во время поездок, это их своеобразная традиция.