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Автомобили на границе

Узбекистан к 2021 году переведет на "цифру" систему транзитных автоперевозок

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200210/13432976/Uzbekistan-k-2021-godu-perevedet-na-tsifru-sistemu-tranzitnykh-avtoperevozok.html

Делегация Узбекистана обсудила с генеральным секретарем Международного союза автомобильного транспорта Умберто де Претто реализацию пилотного проекта цифровизации процедуры МДП (e-TIR) в республике.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Власти Узбекистана планируют до конца 2020 года внедрить систему оформления таможенного транзита книжки международной дорожной перевозки (МДП) Carnet TIR в электронном виде, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

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По данным МИД, делегация Узбекистана провела переговоры с генеральным секретарем Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ) Умберто де Претто. Стороны обсудили реализацию пилотного проекта цифровизации процедуры МДП (e-TIR) в республике.

"Умберто де Претто, положительно оценив усилия республики по реализации проекта e-TIR, выразил готовность оказать всю необходимую техническую поддержку и содействие для ускоренного внедрения данной системы в Узбекистане до конца 2020 года", — говорится в публикации на сайте министерства.

Делегация Узбекистана также приняла участие в очередном заседании рабочей группы Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН по таможенным вопросам, связанным с транспортом, и 72-й сессии административного комитета по Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением МДП. На встречах также обсуждались вопросы внедрения безбумажного документооборота при автомобильном транзите.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в январе, выступая с посланием Олий Мажлису, заявил, что внедрение цифровых технологий позволит значительно повысить транзитный потенциал транспортной сферы республики. Также по инициативе главы государства 2020-й объявлен в Узбекистане Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики.

Система МДП работает на основе Таможенной конвенции ООН о международной перевозке грузов 1975 года. Книжки МДП гарантируют уплату таможенных платежей и позволяют проходить пограничные процедуры в упрощенном режиме.

Теги:
Экономика, цифровые технологии, Узбекистан, таможенники, Таможня



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