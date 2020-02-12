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Газовая плита

Сразу три района Ташкента отключат от газоснабжения

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200212/13455497/Srazu-tri-rayona-Tashkenta-otklyuchat-ot-gazosnabzheniya.html

Из-за строительных работ на территории одного из столичных рынков предприятия и жилые дома трех районов останутся без газа на целый день.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Завтра с 9.00 до 19.00 в трех районах Ташкента временно отключат газоснабжение. Об этом заявили в пресс-службе столичного хокимията.

Перебои в подаче газа связаны со строительством линии метро около рынка "Куйлюк". Будет проводиться ремонт газопровода высокого давления, проходящего через территорию строительства.

Поэтому нижеследующие потребители природного газа будут временно отключены от газоснабжения.

Оптовые потребители Бектемирского района:

Газовая конфорка
© Flickr / rhodesj
В нескольких махаллях Ташкента отключат газ

- ООО "АвтоВаз";

- ООО "Кукламчи Водий";

- оптовый рынок "Куйлюк";

- газозаправка АГНКС;

- АГНКС "Бектемир";

- продуктовый рынок "Куйлюк";

- ТРЦ "Компас";

- автосалон;

- текстильный цех;

- клуб "Шефер";

- автомагазин "Тошкент моторс";

- парк ДЭУ;

- магазин "Жасмин Аликс".

Оптовые и частные потребители Яшнабадского района:

В Бухаре выявлены новые запасы газа на глубине 2000 метров
Пресс-служба "Узбекнефтегаз"
В Бухаре открыли новое месторождение газа

- махалля Катта Куйлик;

- улица Туёна;

- автосалон;

- клиника "Досмакор-Гулбахор";

- цех по производству шприцов;

- кафе "Навруз";

- кафе "Туёна Барака".

Оптовые потребители Мирабадского района:

- Теплоцентраль-6.

Теги:
район, Ташкент, перебои, газоснабжение, газ



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