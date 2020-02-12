Сразу три района Ташкента отключат от газоснабжения

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Завтра с 9.00 до 19.00 в трех районах Ташкента временно отключат газоснабжение. Об этом заявили в пресс-службе столичного хокимията.
Перебои в подаче газа связаны со строительством линии метро около рынка "Куйлюк". Будет проводиться ремонт газопровода высокого давления, проходящего через территорию строительства.
Поэтому нижеследующие потребители природного газа будут временно отключены от газоснабжения.
Оптовые потребители Бектемирского района:
- ООО "АвтоВаз";
- ООО "Кукламчи Водий";
- оптовый рынок "Куйлюк";
- газозаправка АГНКС;
- АГНКС "Бектемир";
- продуктовый рынок "Куйлюк";
- ТРЦ "Компас";
- автосалон;
- текстильный цех;
- клуб "Шефер";
- автомагазин "Тошкент моторс";
- парк ДЭУ;
- магазин "Жасмин Аликс".
Оптовые и частные потребители Яшнабадского района:
- махалля Катта Куйлик;
- улица Туёна;
- автосалон;
- клиника "Досмакор-Гулбахор";
- цех по производству шприцов;
- кафе "Навруз";
- кафе "Туёна Барака".
Оптовые потребители Мирабадского района:
- Теплоцентраль-6.