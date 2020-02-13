Узбекистанец впервые покорил вершину - фото

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Страшное ДТП в Каракалпакстане: погибли четыре человека, включая ребенка Трое человек были госпитализированы. По данным следствия, водитель легковушки не справился с управлением на скользкой дороге и въехал в грузовик. 8

"Выходите отсюда": Юлдуз Усманова выгнала из зала женщину с плачущим ребенком В интернете появились кадры, как народная артистка прервала мероприятие из-за того, что на весь зал плакал маленький ребенок. Пользователи отнеслись к такому жесту по-разному. 133