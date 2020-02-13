Узбекистанец впервые покорил вершину - фото

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Впервые узбекистанец покорил вершину - самую высокую гору Африки, сообщает УзА.
"Житель Булунгурского района Самаркандской области по имени Санжар покорил самую высокую гору Африки - Килиманджаро", - говорится в публикации.
Там Санжар развернул флаг Узбекистана.
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Напомним, Килиманджаро — высочайший стратовулкан Африки, находящийся на северо-востоке Танзании, высочайшая точка континента (5 895 м над уровнем моря). Килиманджаро возвышается над плоскогорьем Масаи, которое расположено на высоте 900 метров над уровнем моря.