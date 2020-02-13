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Узбекистанец впервые покорил вершину

Узбекистанец впервые покорил вершину - фото

УзА
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200213/13457932/Uzbekistanets-vpervye-pokoril-vershinu-foto.html

Санжар развернул флаг Республики Узбекистан на вершине самой высокой горы Африки - Килиманджаро.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. Впервые узбекистанец покорил вершину - самую высокую гору Африки, сообщает УзА.

"Житель Булунгурского района Самаркандской области по имени Санжар покорил самую высокую гору Африки - Килиманджаро", - говорится в публикации.

Там Санжар развернул флаг Узбекистана. 

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Напомним, Килиманджаро — высочайший стратовулкан Африки, находящийся на северо-востоке Танзании, высочайшая точка континента (5 895 м над уровнем моря). Килиманджаро возвышается над плоскогорьем Масаи, которое расположено на высоте 900 метров над уровнем моря. 

Узбекистанец впервые покорил вершину
УзА
Узбекистанец впервые покорил вершину
Теги:
рекорд, Африка, горы, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан



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