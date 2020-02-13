"Выходите отсюда": Юлдуз Усманова выгнала из зала женщину с плачущим ребенком

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова выигнала из зала женщину с плачущим ребенком.
Инцидент произошел во время презентации нового альбома дочери артистки - Нилуфар Усмановой.
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На кадрах видно, как звезда буквально прерывает мероприятие, делая замечание сидящей в зале женщине.
"Возьмите плачущего ребенка и выходите отсюда, выходите отсюда...давно уже действует на нервы. Выйдите", – выкрикнула ей артистка.
На заднем плане слышно, как некоторые из присутствующих начали смеяться, кто-то даже попытаться похлопать.
Женщина молча встала и вышла, держа в руках ребенка.
Видеоролик распространился в соцсетях и вызвал шквал негодования со стороны пользователей.
"Как грубо", - написала @srapilovanadiiam.
В свою очередь, нашлись и те, кто встал на сторону артистки. Пользователи отметили, что плачущий ребенок - это внучка Усмановой.
"Эти дети - ее внучки! Она имеет полное право, не судите ее, она человек с большим уважением!", - отметила @saida_schaste.
"Может, ей ребенка стало жаль. Маленького притащили на концерт где громкая музыка", - написала @lolalisaalisa.