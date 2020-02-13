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Юбилейный концерт Юлдуз Усмановой в Москве

"Выходите отсюда": Юлдуз Усманова выгнала из зала женщину с плачущим ребенком

Sputnik
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200213/13458534/Vykhodite-otsyuda-Yulduz-Usmanova-vygnala-iz-zala-zhenschinu-s-plachuschim-rebenkom.html

В интернете появились кадры, как народная артистка прервала мероприятие из-за того, что на весь зал плакал маленький ребенок. Пользователи отнеслись к такому жесту по-разному.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова выигнала из зала женщину с плачущим ребенком.

Инцидент произошел во время презентации нового альбома дочери артистки - Нилуфар Усмановой.

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Публикация от upluz (@upl_uz)

На кадрах видно, как звезда буквально прерывает мероприятие, делая замечание сидящей в зале женщине.

"Возьмите плачущего ребенка и выходите отсюда, выходите отсюда...давно уже действует на нервы. Выйдите", – выкрикнула ей артистка. 

На заднем плане слышно, как некоторые из присутствующих начали смеяться, кто-то даже попытаться похлопать.

Женщина молча встала и вышла, держа в руках ребенка.

Видеоролик распространился в соцсетях и вызвал шквал негодования со стороны пользователей.

"Как грубо", - написала @srapilovanadiiam.

В свою очередь, нашлись и те, кто встал на сторону артистки. Пользователи отметили, что плачущий ребенок - это внучка Усмановой.

"Эти дети - ее внучки! Она имеет полное право, не судите ее, она человек с большим уважением!", - отметила @saida_schaste.

"Может, ей ребенка стало жаль. Маленького притащили на концерт где громкая музыка", - написала @lolalisaalisa.

Теги:
женщина, ребенок, Презентация, Юлдуз Усманова



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