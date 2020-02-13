В Ангрене реставрируют монумент участнику Великой Отечественной войны

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. В Ангрене в связи с празднованием 75-летия победы во Второй мировой войне восстановят монумент Фёдору Полетаеву, активному члену итальянского движения Сопротивления в период Второй мировой войны, Герою Советского Союза и Национальному герою Италии. Об этом сообщила пресс-служба хокимията Ангрена Ташкентской области.

Памятник был установлен в 1972-м в махалле "Саид ота" в городе Ангрен и к 2014 году пришел в негодное состояние.

"К проводимым работам хокимиятом Ташкентской области привлечены известный мастер-скульптор и специалисты данной сферы. В частности, в настоящее время Р. Хужаниёзовым, заведующим кафедрой Национального института художества и дизайна имени Камолиддина Бехзода, а также скульптором Р. Рахматовым изготавливается бюст Полетаеву Фёдору Андриановичу," – уточняется в информации.

Сообщается, что до 5 марта 2020 года в махалле "Саид ота" состоится торжественное открытие данного монумента.