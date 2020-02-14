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Быть дочерью президента - не привилегия: Саида Мирзиёева поговорила с журналистами

Саида Мирзиёева выступит на глобальном женском форуме

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Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200214/13469414/Saida-Mirzieva-vystupit-na-globalnom-zhenskom-forume.html

Встреча международного масштаба, GWFD 2020, проводимая Организацией женщин Дубая - это значимая платформа, которая активно привлекает лидеров и экспертов со всего мира к конструктивному диалогу о гендерном равенстве. 

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. По приглашению Вице-президента, премьер-министра и правителя Дубая Его Высочества шейха Мохаммед бен Рашид Аль Мактум Саида Мирзиёева выступит на Глобальном женском форуме в Дубае 2020. Об этом сообщается на сайте форума.

Встреча международного масштаба GWFD 2020, проводимая Организацией женщин Дубая, - это глобальная платформа, которая активно привлекает лидеров и экспертов со всего мира к конструктивному диалогу. 

Саида Мирзиёева участвует как член Комиссии по гендерному равенству в Республике Узбекистан.

Сообщается, что в день открытия форума, на мероприятии также выступят Иванка Трамп и Тереза Мэй.

Теги:
Дубай, ОАЭ, Узбекистан, форум, Саида Мирзиёева



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