Встреча международного масштаба, GWFD 2020, проводимая Организацией женщин Дубая - это значимая платформа, которая активно привлекает лидеров и экспертов со всего мира к конструктивному диалогу о гендерном равенстве.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. По приглашению Вице-президента, премьер-министра и правителя Дубая Его Высочества шейха Мохаммед бен Рашид Аль Мактум Саида Мирзиёева выступит на Глобальном женском форуме в Дубае 2020. Об этом сообщается на сайте форума.

Встреча международного масштаба GWFD 2020, проводимая Организацией женщин Дубая, - это глобальная платформа, которая активно привлекает лидеров и экспертов со всего мира к конструктивному диалогу.

Саида Мирзиёева участвует как член Комиссии по гендерному равенству в Республике Узбекистан.

Сообщается, что в день открытия форума, на мероприятии также выступят Иванка Трамп и Тереза Мэй.