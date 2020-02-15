"Тяжелее всего — провожать ангелочков": как спасти узбекских детей от рака

С 2003 года по инициативе Организации Объединенных Наций 15 февраля отмечается Международный день онкобольных детей.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Во всем мире сегодня отмечается Международный день детей, больных раком. Проблема этого заболевания давно приобрела планетарный масштаб. Светила науки и медицины бьются над эффективными способами борьбы с недугом. Узбекистан не исключение, хотя пока материальная база не позволяет эффективно противостоять коварной болезни.

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Несмотря на активные исследования в области онкологии, медики не могут точно назвать причины появления злокачественных заболеваний у детей. Установлены только предпосылки возникновения раковых опухолей, к которым относят генетическую предрасположенность, канцерогенные воздействия, а также патологии плода в период внутриутробного развития.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, рак — вторая по частоте причина смертности у детей после несчастных случаев. Чаще всего дети болеют раком кроветворных органов (лейкозы, злокачественные лимфомы, лимфогранулематоз) — 70%.

Согласно данным ООН в странах с высоким уровнем дохода от рака излечиваются более 80% детей, то в странах с низким и средним уровнями дохода излечение наступает только в 20% случаев. В Узбекистане ежегодно заболевают онкологией около 900 детей, но выживаемость составляет 30-40%.

От испытания к милосердию

Мунира Ходжаханова столкнулась с детской онкологией в 2012 году, когда у ее сына обнаружили остеосаркому.

"Когда сын заболел, ему было 13 лет. Как только был поставлен диагноз, мы поехали в Москву, где ребенку сделали биопсию, вынесли окончательный медицинский вердикт. С препаратами и со схемой протокола лечения мы вернулись в Ташкент. Однако после неправильной химиотерапии состояние ребенка ухудшилось, и нам посоветовали продолжить лечение в Москве", — вспоминает Мунира.

Фото предоставлено Мунирой Ходжахоновой Председатель попечительского совета Фонда помощи детям, больных раком, EZGU AMAL Мунира Ходжахонова

После химиотерапии в клинике в Москве, ребенок встал на ноги. Но долгое нахождение в Москве к тому моменту уже било по карману, поэтому женщина обратилась в российские фонды за финансовой помощью, познав на себе, как работает такая форма поддержки.

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По возвращению в Ташкент она сама стала на волонтерских началах помогать другим людям: подсказывала как оформлять документы, куда обратиться. Позже вместе еще с двумя женщинами, Мариной Кондратовой и Нонной Сардарян, основали Фонд "EZGU AMAL" ("Благое дело"). Всего за год работы оказана помощь 250 больным детям на сумму более 2,5 миллиарда сумов.

"Конечно, результаты больше зависят от более важных факторов, таких как ранняя диагностика, правильная постановка диагноза, подбор клиник и препаратов. Но также важно правильно лечить, нужными менее токсичными медикаментами и "работающими" схемами терапии", — признается Ходжаханова.

По ее словам, в Узбекистане предлагаемые клиниками препараты зачастую не дотягивают до среднемировых стандартов качества, к тому же они довольно токсичные. Также есть проблема с недостаточным оснащением лабораторий современными аппаратами-инфузаматами, системами для введения цитостатиков и т.д. В результате больных детей чаще всего отправляют на лечение за границу, хотя местные специалисты имеют высокий уровень подготовки и были бы способны при достаточном оснащении оказывать необходимую помощь в самом Узбекистане.

Фонд помощи детям, больных раком, EZGU AMAL Фото предоставлено Мунирой Ходжахоновой

Сотрудники Фонда помощи детям, больных раком, EZGU AMAL ("Благое дело") Фото предоставлено Мунирой Ходжахоновой 1 / 2 Фото предоставлено Мунирой Ходжахоновой Фонд помощи детям, больных раком, EZGU AMAL

Сила - в единстве

Эксперт в области госуправления, член Попечительского совета Общественного фонда ‘’Эзгу Амал’’ с Азиза Умарова считает, что важна солидарность общественных благотворительных фондов, пациентов и врачей ради спасения жизней больных детей. Чтобы своевременно подставить плечо там, где нужнее всего.

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Она также отметила необходимость изменения размера выделяемых государством средств для лечения онкологии, хотя бы для детей.

"Необходимо увеличение государственного финансирования для внедрения бесплатной ранней диагностики (ПЭТ-КТ, МРТ, УЗИ), обеспечение современных процедур биопсии и исследования иммуногистохимии, обеспечение отделения онкологии и гематологии современным оборудованием с качественными препаратами и расходными материалами, принятие современных протоколов ВОЗ для лечения онкологии. Это меры помогли бы спасти больший % детей, возвращая к полноценной жизни", — подчеркнула Умарова.

По словам Муниры Ходжахановой, самое тяжелое – провожать ангелочков, когда медицина к сожалению, бессильна. Для такой категории безнадежно больных необходимо создать в республике детский хоспис.

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Борьба с онкологией - как национальная стратегия

"В такой ситуации крайне важна психологическая поддержка детей и их родителей, — говорит Мунира. – Мы надеемся, что реформы в здравоохранении решат эти наболевшие проблемы. Ведь каждая история с хорошим концом — это результат совместных усилий врачей, родителей, а также благотворительных и общественных организаций".

В октябре 2019 года Правительство Узбекистана утвердило программу развития онкологической службы и медико-психологической помощи онкобольным, а также концепцию развития нуклеарной медицины.

В Самаркандской, Ферганской, Хорезмской областях и в Ташкенте откроются 50-местные межтерриториальные хосписы на базе медицинских учреждений и отделов, ликвидируемых в рамках оптимизации организаций системы Минздрава. На реализацию утвержденной программы выделяется более 10 миллиардов сумов (31,5 млн долларов).

Кроме того, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 февраля 2020 года подписал постановление о развитии служб гематологии и трансфузиологии, поддержке лиц с онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями. Главой государства поставлена задача в 7,5 раза повысить обеспеченность лабораторий медучреждений для диагностики гематологических заболеваний реагентами, а также в 6 раз лекарствами для их лечения. При Минздраве будет создан Фонд по содействию оздоровлению лиц, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями.