Все по одной цене: в Узбекистане появится магазин Fix Price

Российская сеть магазинов с фиксированными ценами на все товары вышла на международный рынок в середине 2016 года.

ТАШКЕНТ, 16 февраля — Sputnik. ООО "Бэст Прайс", управляющая компания сетью магазинов Fix Price, подала заявки на регистрацию товарных знаков в Узбекистане.

Это следует из данных системы "Интеллектуал Мулк" Агентства по интеллектуальной собственности.

Набирать сотрудников компания начала еще прошлым летом. Примечательно, что поиск работников ведется в Ташкенте, значит, первый магазин скорее всего будет открыт именно там.

Все товары по одной цене

Fix Price — универсальный розничный магазин, который имеет свою особенность: все товары, независимо от их типа, продаются по фиксированной цене — например, 55 рублей.

От 50 копеек: в Гродно открывается первый магазин с одной ценой Fix Price https://t.co/FaokS8Z7ZB pic.twitter.com/ZHQcRYiqxN — Вечерний Гродно (@vgrby) March 25, 2019

Магазин очень популярен в России.

Изначально придумал и реализовал новый формат розничной торговли Фрэнк Уинфилд Вулворт. Первый такой магазин с широким ассортиментом товаров для личного и домашнего использования появился в 1879 году в США. Цена была фиксированная — 5 центов.

С тех пор концепция магазинов "все по одной цене" стала пользоваться невиданным успехом на Западе и в остальном мире.