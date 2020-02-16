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Магазин Fix Price

Все по одной цене: в Узбекистане появится магазин Fix Price

Facebook / Fix Price Russia / Dmitriy Semyonushkin
Общество
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526660
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200216/13473350/Vse-po-odnoy-tsene-v-Uzbekistane-poyavitsya-magazin-Fix-Price.html

Российская сеть магазинов с фиксированными ценами на все товары вышла на международный рынок в середине 2016 года.

ТАШКЕНТ, 16 февраля — Sputnik. ООО "Бэст Прайс", управляющая компания сетью магазинов Fix Price, подала заявки на регистрацию товарных знаков в Узбекистане.

Это следует из данных системы "Интеллектуал Мулк" Агентства по интеллектуальной собственности.

Набирать сотрудников компания начала еще прошлым летом. Примечательно, что поиск работников ведется в Ташкенте, значит, первый магазин скорее всего будет открыт именно там.

Все товары по одной цене

Fix Price — универсальный розничный магазин, который имеет свою особенность: все товары, независимо от их типа, продаются по фиксированной цене — например, 55 рублей.

Магазин очень популярен в России.

Изначально придумал и реализовал новый формат розничной торговли Фрэнк Уинфилд Вулворт. Первый такой магазин  с широким ассортиментом товаров для личного и домашнего использования появился в 1879 году в США. Цена была фиксированная — 5 центов.

С тех пор концепция магазинов "все по одной цене" стала пользоваться невиданным успехом на Западе и в остальном мире.

Теги:
Торговля, Узбекистан, товары, магазин



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