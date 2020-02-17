В Ташкент с мастер-классом приедет создатель игры Angry Birds

В 2011 году Питер Вестербака вошел в рейтинг "100 самых влиятельных людей планеты" по версии журнала TIME.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Ташкент приедет с мастер-классом один из создателей знаменитой игры про птичек — "Angry Birds". Об этом сообщает пресс-служба IT Park.

Питер Вестербака примет участие в тренинге, который пройдет в столичном университете Инха. Мероприятие призвано продемонстрировать работу IT-индустрии Европы, чтобы повысить квалификацию отечественных специалистов.

Кроме того, участники тренинга смогут задать все интересующие вопросы человеку, который создал, пожалуй, самую популярную игру десятилетия.

© Sputnik / Владимир Астапкович Международный форум "Открытые инновации". Первый день

Питер Вестербака — исполнительный директор финской компании Rovio и один из создателей Angry Birds. До перехода в Rovio долгое время работал в IT-отрасли — он является основателем HP Mobile E-Services Bazaar и соучредителем MobileMonday.

В 2011 году вошел в рейтинг "100 самых влиятельных людей планеты" по версии журнала TIME.

Всем желающим посетить мероприятие необходимо пройти онлайн-регистрацию.

Тренинг состоится 26 февраля в 18.30 в столичном университете Инха.