В Ташкент с мастер-классом приедет создатель игры Angry Birds

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Ташкент приедет с мастер-классом один из создателей знаменитой игры про птичек — "Angry Birds". Об этом сообщает пресс-служба IT Park.
Питер Вестербака примет участие в тренинге, который пройдет в столичном университете Инха. Мероприятие призвано продемонстрировать работу IT-индустрии Европы, чтобы повысить квалификацию отечественных специалистов.
Кроме того, участники тренинга смогут задать все интересующие вопросы человеку, который создал, пожалуй, самую популярную игру десятилетия.
Питер Вестербака — исполнительный директор финской компании Rovio и один из создателей Angry Birds. До перехода в Rovio долгое время работал в IT-отрасли — он является основателем HP Mobile E-Services Bazaar и соучредителем MobileMonday.
В 2011 году вошел в рейтинг "100 самых влиятельных людей планеты" по версии журнала TIME.
Всем желающим посетить мероприятие необходимо пройти онлайн-регистрацию.
Тренинг состоится 26 февраля в 18.30 в столичном университете Инха.