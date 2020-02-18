Бизнес-жилка: житель Термеза задержан при попытке продать самодельное оружие

Тридцатидевятилетний житель Термезского района Р. С. своими руками изготовил огнестрельное оружие и патроны. Эксперты оценили его изделие как работающее и вполне пригодное для стрельбы.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В Термезском районе был задержан местный житель, который пытался продать оружие и патроны к нему. Об этом сообщает Следственный департамент при МВД РУз.

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан Задержан мужчина, пытавшийся сбыть самодельное оружие

Примечательно, что огнестрельное оружие было собственного производства.

39-летний Р. С. был задержан 31 января в момент продажи своего "детища". Цена сделки составляла 1 750 000 сумов.

Самодельное оружие и 12 патронов были изъяты. К слову, они были в рабочем состоянии и вполне пригодны для стрельбы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".