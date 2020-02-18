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Мужчина с оружием в руках

Бизнес-жилка: житель Термеза задержан при попытке продать самодельное оружие

© CC0 / Unsplash / Dorian Hurst
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200218/13492337/Zhitel-Termeza-zaderzhan-pri-popytke-prodat-samodelnoe-oruzhie-za-17-mln-sumov.html

Тридцатидевятилетний житель Термезского района Р. С. своими руками изготовил огнестрельное оружие и патроны. Эксперты оценили его изделие как работающее и вполне пригодное для стрельбы.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В Термезском районе был задержан местный житель, который пытался продать оружие и патроны к нему. Об этом сообщает Следственный департамент при МВД РУз.

Задержан мужчина, пытавшийся сбыть самодельное оружие
Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
Задержан мужчина, пытавшийся сбыть самодельное оружие

Примечательно, что огнестрельное оружие было собственного производства.

39-летний Р. С. был задержан 31 января в момент продажи своего "детища". Цена сделки составляла 1 750 000 сумов.

Самодельное оружие и 12 патронов были изъяты. К слову, они были в рабочем состоянии и вполне пригодны для стрельбы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Теги:
патрон, оружие, Термез



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