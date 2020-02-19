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Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева.

Uzbekistan Airways объявила о продаже четырех самолетов — цена вопроса

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200219/13496153/Uzbekistan-Airways-obyavila-o-prodazhe-chetyrekh-samoletov--tsena-voprosa.html

На продажу выставлены воздушные суда 1999, 2003 и 2004 годов выпуска. Их стоимость варьируется от 12 до 22 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Uzbekistan Airways объявила о продаже четырех самолетов из своего парка, сообщается на сайте авиакомпании.

В компании пояснили, что решение принято с целью унификации и обновления самолетного парка.

На продажу Uzbekistan Airways выставила воздушные суда двух типов: Boeing 757-200 и Boeing 767-3 CBER.

За сколько можно купить самолеты?

Два самолета Boeing 757-200, UK-75701, оба 1999 года выпуска. Стоимость первого лайнера оценена в 12 030 000 долларов, второго — в 12 408 000 долларов.

Boeing 757-200
Пресс-служба Uzbekistan airways
Boeing 757-200

Boeing 767-3 CBER UK-67007, выпущенный в 2003 году, можно купить за 21 414 000 долларов.

Стоимость следующей модели, Boeing 767-3 CBER UK-67008, произведенной в 2004-м, составляет 22 362 000 долларов.

Boeing 767- 3 CBER
Пресс-служба Uzbekistan airways
Boeing 767- 3 CBER

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Теги:
самолет, Продажа, Авиакомпания Uzbekistan Airways



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