Адвокат узбекистанки, бросившей младенца в Москве, назвал причину поступка

Несколько дней назад уроженка Узбекистана оставила своего двухмесячного ребенка на снегу у метро "Парк Победы" Москвы. Женщину задержали.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Адвокат уроженки Узбекистана, оставившей на снегу своего двухмесячного ребенка у метро в Москве, рассказал о причинах такого поступка. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

Александр Тимошенко утверждает, что женщина решилась на это, поскольку у нее не было возможности содержать ребенка.

Тимошенко рассказал, что его подзащитная Мафтунахон Каримова сбежала от отца-тирана и забеременела в Москве. Однако отец ребенка от нее ушел. Каримова родила раньше срока и, так как на помощь извне ей рассчитывать не приходилось, сразу же пошла искать работу.

"Все деньги отдавала за койку, питание и лекарства для сына. Но все равно не хватало", — рассказал адвокат.

Он уточнил, что Каримова с ребенком на руках бралась за любую работу, даже самую тяжелую: женщина работала и на стройках, и в рыбном цеху, и в магазине.

По его словам, сначала узбекистанка попыталась обратиться за помощью в больницу, где она родила. Она также пыталась пристроить сына в детский дом. Однако туда Каримову не пустили.

"Отчаявшись, женщина решилась ехать в Москву, при этом она не знает русского языка и не понимала, куда идти за помощью. Сын постоянно кричал от голода. В ужасе и полубеспамятстве Каримова попросила знакомого отвезти ее в Москву. Помнила, что метро открывается в пять часов, там люди", — написал адвокат.

Сама женщина рассказала, что хотела оставить ребенка просто на снегу.

"Я подъехала к станции метро и решила оставить его на земле", — рассказала она.

Каримову арестовали до 12 апреля. Женщина полностью признала вину. Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".

Сообщается, что младенец абсолютно здоров.