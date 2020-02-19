22:04 19 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB150.07
  • EUR10319.35
  • USD9528.49
Поиск

Адвокат узбекистанки, бросившей младенца в Москве, назвал причину поступка

© Sputnik / Павел Львов
Общество
Получить короткую ссылку
14 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200219/13503046/Advokat-uzbekistanki-brosivshey-mladentsa-u-metro-v-Moskve-nazval-prichinu-postupka.html

Несколько дней назад уроженка Узбекистана оставила своего двухмесячного ребенка на снегу у метро "Парк Победы" Москвы. Женщину задержали.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Адвокат уроженки Узбекистана, оставившей на снегу своего двухмесячного ребенка у метро в Москве, рассказал о причинах такого поступка. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

Александр Тимошенко утверждает, что женщина решилась на это, поскольку у нее не было возможности содержать ребенка.

Тимошенко рассказал, что его подзащитная Мафтунахон Каримова сбежала от отца-тирана и забеременела в Москве. Однако отец ребенка от нее ушел. Каримова родила раньше срока и, так как на помощь извне ей рассчитывать не приходилось, сразу же пошла искать работу.

"Все деньги отдавала за койку, питание и лекарства для сына. Но все равно не хватало", — рассказал адвокат.

Он уточнил, что Каримова с ребенком на руках бралась за любую работу, даже самую тяжелую: женщина работала и на стройках, и в рыбном цеху, и в магазине.

По его словам, сначала узбекистанка попыталась обратиться за помощью в больницу, где она родила. Она также пыталась пристроить сына в детский дом. Однако туда Каримову не пустили.

"Отчаявшись, женщина решилась ехать в Москву, при этом она не знает русского языка и не понимала, куда идти за помощью. Сын постоянно кричал от голода. В ужасе и полубеспамятстве Каримова попросила знакомого отвезти ее в Москву. Помнила, что метро открывается в пять часов, там люди", — написал адвокат.

Сама женщина рассказала, что хотела оставить ребенка просто на снегу.

"Я подъехала к станции метро и решила оставить его на земле", — рассказала она.

Каримову арестовали до 12 апреля. Женщина полностью признала вину. Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".

Сообщается, что младенец абсолютно здоров.

Теги:
адвокат, Москва, Россия, узбекистанка, младенец



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Красавицы из Бухары
Новые горизонты и решения — открытие Первого Международного авиационного форума
В Сети появились новые документы по делу о крушении MH17
Новые документы по катастрофе MH17 ставят под сомнение причастность России
Связь и Интернет в Узбекистане — тенденции и планы
Алло, Узбекистан: ситуация с Интернетом и связью в республике

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться