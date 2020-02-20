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Свадебные кольца

Органы ЗАГС вернутся в подчинение Министерства юстиции

© Sputnik / AlexTikhomirov
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200220/13503721/Organy-ZAGS-vernutsya-v-podchinenie-Ministerstva-yustitsii.html

В настоящий момент основную деятельность ЗАГСов по регистрации браков и разводов контролируют хокимияты районов и городов.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. С первого апреля органы ЗАГС Узбекистана перейдут в подчинение Агентству государственных услуг при Министерстве юстиции.

Это предусмотрено указом президента от 18 февраля.

Свадебный букет невесты
© Flickr / Ly Thien Hoang (Lee)
Итоги года: что изменилось в работе ЗАГСов?

Ранее основную деятельность ЗАГСов — регистрацию браков и предупреждение разводов — контролировали хокимияты районов и городов.

Теперь же Агентство госуслуг будет контролировать всю работу органов ЗАГС, включая отбор и расстановку кадров и руководство территориальными и электронными архивами.

На пленарном заседании в декабре председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева отметила неэффективность работы хокимиятов, подразумевая в том числе коррупцию, которая процветает в органах ЗАГС.

По словам Нарбаевой, в прежней системе сотрудники органов ЗАГС подчинялись одному руководству, однако в 2018 году после их передачи хокимиятам "у них стало два руководителями". Это, по ее мнению, осложняло работу органа.

Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, ЗАГС



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