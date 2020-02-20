Органы ЗАГС вернутся в подчинение Министерства юстиции

В настоящий момент основную деятельность ЗАГСов по регистрации браков и разводов контролируют хокимияты районов и городов.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. С первого апреля органы ЗАГС Узбекистана перейдут в подчинение Агентству государственных услуг при Министерстве юстиции.

Это предусмотрено указом президента от 18 февраля.

Ранее основную деятельность ЗАГСов — регистрацию браков и предупреждение разводов — контролировали хокимияты районов и городов.

Теперь же Агентство госуслуг будет контролировать всю работу органов ЗАГС, включая отбор и расстановку кадров и руководство территориальными и электронными архивами.

На пленарном заседании в декабре председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева отметила неэффективность работы хокимиятов, подразумевая в том числе коррупцию, которая процветает в органах ЗАГС.

По словам Нарбаевой, в прежней системе сотрудники органов ЗАГС подчинялись одному руководству, однако в 2018 году после их передачи хокимиятам "у них стало два руководителями". Это, по ее мнению, осложняло работу органа.