Узбекистан упрощает порядок проезда в международных поездах

Кроме того, в скором времени планируется интегрировать систему покупки электронных железнодорожных билетов E-ticket с международными платежными системами, которые будут обслуживать большинство кредитных и дебетовых карт мира.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Для пассажиров, которые планируют поехать в другие страны 1 марта 2020 года и позднее, в Узбекистане начнет действовать электронная регистрация на поезда, сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари".

"Теперь нет необходимости идти с электронным билетом в железнодорожную кассу и получать билет на бланке строгой отчетности, который ранее в обязательном порядке необходимо было предъявить по требованию проверяющих инстанций на пути следования в других государствах", — отметили в компании.

Кроме того, в скором времени планируется интегрировать систему покупки электронных железнодорожных билетов E-ticket с международными платежными системами, которые будут обслуживать большинство кредитных и дебетовых карт мира.

Также с 1 марта будут снижены размеры комиссионных сборов при оформлении электронных проездных документов. Они составят: