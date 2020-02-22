18:36 22 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB150.07
  • EUR10319.35
  • USD9528.49
Поиск
Вокзал Ташкент-Южный после реконструкции

Узбекистан упрощает порядок проезда в международных поездах

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
18 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200222/13524395/V-Uzbekistane-uproschaetsya-poryadok-posadki-passazhirov-v-mezhdunarodnye-poezda.html

Кроме того, в скором времени планируется интегрировать систему покупки электронных железнодорожных билетов E-ticket с международными платежными системами, которые будут обслуживать большинство кредитных и дебетовых карт мира.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Для пассажиров, которые планируют поехать в другие страны 1 марта 2020 года и позднее, в Узбекистане начнет действовать электронная регистрация на поезда, сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари".

"Теперь нет необходимости идти с электронным билетом в железнодорожную кассу и получать билет на бланке строгой отчетности, который ранее в обязательном порядке необходимо было предъявить по требованию проверяющих инстанций на пути следования в других государствах", — отметили в компании.

Кроме того, в скором времени планируется интегрировать систему покупки электронных железнодорожных билетов E-ticket с международными платежными системами, которые будут обслуживать большинство кредитных и дебетовых карт мира.

Также с 1 марта будут снижены размеры комиссионных сборов при оформлении электронных проездных документов. Они составят:

  • на высокоскоростные поезда Afrosiyob и все остальные поезда внутригосударственного сообщения — 16 тысяч сумов;
  • на все межгосударственные поезда (в сообщении со странами СНГ формирования АО "УТЙ" и других государств) — 56 тысяч сумов;
  • на межгосударственный поезд №001/002 "Тулпар-Тальго" (Алматы – Ташкент – Алматы) — 38 тысяч сумов. 
Теги:
пассажиры, Узбекистан, движение поездов, Поезд



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Anne-Marie
BRIT Awards-2020: лучшие образы и победители — фотолента
Кубок Лиги чемпионов УЕФА впервые привезли в Ташкент
Хотя бы взглянуть: в Узбекистан привезли недосягаемый спортивный трофей
Узбекско-турецкие отношения в цифрах и фактах
Узбекистан и Турция: цифры, контракты и планы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться