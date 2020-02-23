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Работа по высадке деревьев в обновляемом парке идёт полным ходом

В Ташкенте высадят 150 деревьев на месте, где ранее произошла незаконная вырубка

Хокимият Ташкента
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200223/13525021/V-Tashkente-vysadyat-150-derevev-na-meste-gde-ranee-proizoshla-nezakonnaya-vyrubka.html

Ранее в Яккасарайском районе столицы застройщиком было незаконно вырублено 81 дерево. Данный участок был выделен компании Building And Supplies под строительство многоэтажного жилого здания.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik.  В Ташкенте высадят 150 деревьев на месте, где ранее застройщиком было незаконно вырублена целая роща. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

"На месте варварски уничтоженных деревьев в махалле имени Юнуса Раджаби ведется работа по подготовке территории к высадке минимум 150 новых деревьев", - говорится в сообщении.

Ранее хокимият Ташкента взял под свой контроль ситуацию, связанную с незаконно вырубкой деревьев на улице Ражабий Яккасарайского района.

"По факту вырубки деревьев на улице Ражабий Яккасарайского района во главе с Хокимиятом города Ташкент, при участии прокуратуры города и всех причастных организаций и ведомств, была создана рабочая группа", - сообщили в городской администрации.

Чиновники пообещали изучить данный инцидент и "принять законные меры против лиц, допустивших нарушение закона".

Для того, чтобы высадить новые деревья, прежде всего необходимо было расчистить территорию.

"Для качественной высадки деревьев необходимо убрать бетон, раньше служивший полом для гаражей, а также ямами для ремонта машин, и заново засыпать очищенное место землей",- рассказали в хокимияте.

Затем завезли саженцы деревьев для высадки будущей рощи.

Сообщается, что в обновленном парке будет высажено 37 каштанов, 39 чинар, 37 акаций шаровидных и 37 розовых деревьев.

Теги:
деревья, Ташкент



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