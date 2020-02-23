Украина заинтересована восстановить регулярное авиасообщение с Узбекистаном

Во время недавней встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в области инфраструктуры и возможности восстановления регулярного воздушного сообщения, которое было приостановлено в 2015 году.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Украина заинтересована в скорейшем восстановлении регулярного авиасообщения с Узбекистаном.

Об этом заявил замминистра инфраструктуры Украины Олег Ющенко на встрече с первым замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Алишером Абдуалиевым.

Ющенко отметил, что политика Украины в области авиационного транспорта направлена на либерализацию рынка авиаперевозок со странами-партнерами, в том числе с Узбекистаном.

"Украина заинтересована в скорейшем восстановлении регулярного авиасообщения между Украиной и Узбекистаном с частотой рейсов семь раз в неделю для каждой стороны в рамках действующего соглашения между Украиной и Узбекистаном о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта", — заявил украинский министр.

Абдуалиев, в свою очередь, подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана и Украины в области транспортной инфраструктуры. Он также выразил надежду на скорейшее восстановление авиасообщения между двумя странами.

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Напомним, рейсы из Ташкента в Киев были приостановлены в 2015 году из-за того, что между авиационными властями двух стран отсутствовали договоренности.

В октябре 2019 года авиасообщение должно было возобновиться, однако украинская сторона в последний момент направила письмо об отмене своего решения.