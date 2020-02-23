16:56 23 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB150.07
  • EUR10319.35
  • USD9528.49
Поиск
Пассажиры выходят с самолета в международном аэропорту в селе Тамчи, Иссык-Кульской области

Украина заинтересована восстановить регулярное авиасообщение с Узбекистаном

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Общество
Получить короткую ссылку
9510
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200223/13525696/Ukraina-zainteresovana-vosstanovit-regulyarnoe-aviasoobschenie-s-Uzbekistanom.html

Во время недавней встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в области инфраструктуры и возможности восстановления регулярного воздушного сообщения, которое было приостановлено в 2015 году.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Украина заинтересована в скорейшем восстановлении регулярного авиасообщения с Узбекистаном.

Крыло самолета Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways
Sputnik / Мария Науменко
Украина заявила, что не мешала возобновлению авиасообщения с Ташкентом

Об этом заявил замминистра инфраструктуры Украины Олег Ющенко на встрече с первым замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Алишером Абдуалиевым.

Ющенко отметил, что политика Украины в области авиационного транспорта направлена на либерализацию рынка авиаперевозок со странами-партнерами, в том числе с Узбекистаном.

"Украина заинтересована в скорейшем восстановлении регулярного авиасообщения между Украиной и Узбекистаном с частотой рейсов семь раз в неделю для каждой стороны в рамках действующего соглашения между Украиной и Узбекистаном о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта", — заявил украинский министр.

Абдуалиев, в свою очередь, подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана и Украины в области транспортной инфраструктуры. Он также выразил надежду на скорейшее восстановление авиасообщения между двумя странами.

Узбекистан не смог возобновить чартерное авиасообщение с Украиной >>

Напомним, рейсы из Ташкента в Киев были приостановлены в 2015 году из-за того, что между авиационными властями двух стран отсутствовали договоренности.

В октябре 2019 года авиасообщение должно было возобновиться, однако украинская сторона в последний момент направила письмо об отмене своего решения.

Теги:
Авиасообщение, Узбекистан, Украина



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Anne-Marie
BRIT Awards-2020: лучшие образы и победители — фотолента
В Узбекистане прошла патриотическая акция в честь Дня защитника Отечества
В Узбекистане прошла акция в честь Дня защитника Отечества
Узбекско-турецкие отношения в цифрах и фактах
Узбекистан и Турция: цифры, контракты и планы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться