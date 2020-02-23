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Самолет Uzbekistan Airways

Uzbekistan Airways объявила о скидках в честь празднования Навруза

Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200223/13526606/Uzbekistan-Airways-obyavila-o-skidkakh-v-chest-prazdnovaniya-Navruza.html

Купить билеты со скидкой могут не только граждане Узбекистана, но и граждане иностранных государств.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Uzbekistan Airways объявила о скидках на все рейсы внутри республики в честь празднования Навруза. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Скидки действуют на рейсы с 21 по 23 марта.

Для индивидуальных пассажиров цена за билет в этот период будет на 30% ниже.

Туристические группы (от пяти и более человек), школьники, студенты и учащиеся при МВД, МО, СГБ, ГНК, ГТК РУз могут купить билеты со скидкой 40%.

А, вот, на скидку в 50% могут претендовать:

  • семьи, состоящие из двух и более членов (к примеру, это могут быть муж и жена или же супруги и их дети до 18 лет, или кто-то из супругов и их несовершеннолетние дети);
  • пенсионеры;
  • лица с инвалидностью;
  • участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;
  • ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Скидки предоставляются как гражданам Узбекистана, так и других государств.

Теги:
Навруз, Авиакомпания Uzbekistan Airways



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