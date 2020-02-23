Uzbekistan Airways объявила о скидках в честь празднования Навруза

Купить билеты со скидкой могут не только граждане Узбекистана, но и граждане иностранных государств.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Uzbekistan Airways объявила о скидках на все рейсы внутри республики в честь празднования Навруза. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Скидки действуют на рейсы с 21 по 23 марта.

Для индивидуальных пассажиров цена за билет в этот период будет на 30% ниже.

Туристические группы (от пяти и более человек), школьники, студенты и учащиеся при МВД, МО, СГБ, ГНК, ГТК РУз могут купить билеты со скидкой 40%.

А, вот, на скидку в 50% могут претендовать:

семьи, состоящие из двух и более членов (к примеру, это могут быть муж и жена или же супруги и их дети до 18 лет, или кто-то из супругов и их несовершеннолетние дети);

пенсионеры;

лица с инвалидностью;

участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;

ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Скидки предоставляются как гражданам Узбекистана, так и других государств.