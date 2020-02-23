В Ташкенте начали наказывать виновных в незаконной вырубке деревьев

К уголовной ответственности привлечены должностные лица районного хокимията и компании-застройщика ""Building And Supplies". Нескольким чиновникам был сделан выговор, еще несколько — уволены.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Ташкентская городская прокуратура провела проверку по факту незаконной вырубки 81 дерева на улице Ражабий Яккасарайского района столицы.

Ташкентское городское управление по экологии и охране окружающей среды Незаконная вырубка деревьев в Яккасарайскм районе Ташкента

Об этом сообщает столичное ГУВД.

Проверка установила, что 18 апреля 2018 года Рахмонбек Усманов, занимавший тогда пост хокима Ташкента, незаконно выделил под строительство 0,5 гектара земли ООО "Building And Supplies".

Данное решение тогда оспорил прокурор Шерзод Облокулов, поскольку оно противоречило закону.

17 июля 2018 года действующий хоким Ташкента Джахонгир Артикходжаев отменил решение прежнего хокима. Застройщик с этим не согласился.

"С принятым поставлением руководитель ООО “Building And Supplies” Абдурахим Кодиров был не согласен и 12 ноября 2018 года обратился с заявлением в административный суд Бектемирского района, решением которого постановление №1053 было признано недействительным", - говорится в сообщении ГУВД.

Решение суда вызвало шквал негодования со стороны местных жителей, и они обратились в административный суд Чиланзарского района. Однако суд не пошел им навстречу и фактически оставил в силе право застройщика на вырубку деревьев.

"По итогам принятых решений ООО "Building And Supplies" на основании имевшегося разрешения на вышеуказанном участке земли было вырублено 81 дерево и таким образом нанесен ущерб растительному миру в размере 630,4 миллиона сумов", - сообщает ГУВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении застройщика и замхокима Яккасарайского района А.Саттарова, который выдал разрешение на вырубку деревьев.

А.Саттарову предъявляются обвинения по статье 205 (злоупотребление властью или полномочиями). Ему грозит штраф в размере 300-600 базовых расчетных величин или ограничение свободы от двух до пяти лет, либо лишение свободы до пяти лет с лишением определенного права.

Руководителю ООО "Building And Supplies" А.Кодирову выдвинуты обвинения в соответствии со статьей 198 (Повреждение, уничтожение посевов, леса или других насаждений) УК РУз. Данная статья предусматривает штраф в размере 50-70 базовых расчетных величин или обязательных общественных или исправительных работ, или ограничения свободы на 1-3 года, либо лишения свободы до трех лет.

Однако, согласно законодательству, если обвиняемый выплачивает материальный ущерб в трехкратном размере, то наказание в виде ограничения или лишения свободы применяться не будет.

Обвиняемые этим воспользовались и выплатили 1 миллиард 891 миллион сумов.

"В качестве меры пресечения обвиняемым был назначен залог: А.Саттаровым была внесена сумма в размере 53 миллиона сумов, а А.Кодировым – 55,7 миллиона сумов", - говорится в сообщении.

Начальнику УКД УВД Яккасарайского района подполковнику Х.Хайдарову и главе территориального отдела ОВД Х.Уринбоеву был сделан выговор.

Инспектор профилактики махалли имени Юнуса Раджаби С.Сафаров и прокурор Яккасарайского района Н.Аллабергенов были уволены.

Следствие продолжается.

Напомним, в четверг в махалле имени Юнуса Раджаби застройщик вырубил целую рощу. Сегодня началась высадка новых деревьев.

Сообщается, что в обновленном парке будет высажено 37 каштанов, 39 чинар, 37 акаций шаровидных и 37 розовых деревьев.