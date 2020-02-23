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Заместителем хокима Ташкента — начальником Управления по поддержке махалли и семьи стал Дада-Али Зуфаров

Назначен новый заместитель хокима Ташкента

Хокимият г. Ташкента
Общество
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42001
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200223/13528347/Naznachen-novyy-zamestitel-khokima-Tashkenta.html

Ранее стало известно, кто возглавит новое Министерство по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. На должность заместителя хокима Ташкента и начальника городского управления по поддержке махалли и семьи назначен Дада-Али Зуфаров. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

Пустое кресло
Spuntik / Владимир Федоренко
Назначены руководитель нового министерства и его заместители

Дада-Али Зуфаров родился в 1975 году в Ташкенте. В 2001 году окончил Ташкентский архитектурный институт, в 2006 - Ташкентский государственный юридический институт. Работает в правоохранительных органах с 2001 по сегодняшний день.

Должность заместителя хокима — начальника отдела по поддержке махалли и семьи в структуре областных и городских администраций Узбекистана ввели согласно президентскому указу "О мерах по оздоровлению социально-духовной атмосферы в обществе, дальнейшей поддержке института махалли, а также поднятию на новый уровень системы работы с семьями и женщинами".

Теги:
назначение, Хокимият Ташкента, Ташкент



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