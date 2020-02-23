Назначен новый заместитель хокима Ташкента

Ранее стало известно, кто возглавит новое Министерство по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. На должность заместителя хокима Ташкента и начальника городского управления по поддержке махалли и семьи назначен Дада-Али Зуфаров. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

Дада-Али Зуфаров родился в 1975 году в Ташкенте. В 2001 году окончил Ташкентский архитектурный институт, в 2006 - Ташкентский государственный юридический институт. Работает в правоохранительных органах с 2001 по сегодняшний день.

Должность заместителя хокима — начальника отдела по поддержке махалли и семьи в структуре областных и городских администраций Узбекистана ввели согласно президентскому указу "О мерах по оздоровлению социально-духовной атмосферы в обществе, дальнейшей поддержке института махалли, а также поднятию на новый уровень системы работы с семьями и женщинами".