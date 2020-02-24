На "Камчике" все спокойно: МЧС сообщило о стабилизации ситуации на перевале

Утром в понедельник движение на трассе "Ташкент-Ош" было затруднено из-за непогоды. В настоящее время движение в оба направления восстановлено.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Ситуация на международной трассе А-373 восстановлено после утреннего сбоя, вызванного непогодой, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

В министерстве отметили, что в настоящее время температура воздуха в районе перевала составляет от 0 до +10 градусов, осадков не наблюдается. Погодные условия благоприятные, движение в обе стороны на перевале "Камчик" осуществляется в полном объеме.

Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах водители сообщали о серьезных проблемах на трассе А-373, где из-за снежных заносов и гололеда десятки автомобилей не могли преодолеть подъем. Пассажирам легковушек приходилось толкать авто в гору, а микроавтобусы "Дамас" и вовсе оказались не в состоянии преодолеть опасный участок.

По данным "Узгидромета" сложные погодные условия на перевале смогут сохраняться до 25 февраля. В горных районах возможен снег и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Водителей призвали быть особенно внимательными и подготовить свой автомобиль к соответствующей дорожной обстановке.