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Трасса на перевале Камчик

На "Камчике" все спокойно: МЧС сообщило о стабилизации ситуации на перевале

МЧС Узбекистана
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200224/13531590/Na-Kamchike-vse-spokoyno-MChS-soobschilo-o-stabilizatsii-situatsii-na-perevale.html

Утром в понедельник движение на трассе "Ташкент-Ош" было затруднено из-за непогоды. В настоящее время движение в оба направления восстановлено.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Ситуация на международной трассе А-373 восстановлено после утреннего сбоя, вызванного непогодой, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

В министерстве отметили, что в настоящее время температура воздуха в районе перевала составляет от 0 до +10 градусов, осадков не наблюдается. Погодные условия благоприятные, движение в обе стороны на перевале "Камчик" осуществляется в полном объеме.

Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах водители сообщали о серьезных проблемах на трассе А-373, где из-за снежных заносов и гололеда десятки автомобилей не могли преодолеть подъем. Пассажирам легковушек приходилось толкать авто в гору, а микроавтобусы "Дамас" и вовсе оказались не в состоянии преодолеть опасный участок.

Перевал Камчик
МЧС Узбекистана
Метель и гололед парализовали движение на перевале "Камчик" — видео
По данным "Узгидромета" сложные погодные условия на перевале смогут сохраняться до 25 февраля. В горных районах возможен снег и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Водителей призвали быть особенно внимательными и подготовить свой автомобиль к соответствующей дорожной обстановке. 

 

Теги:
погода, дорога, Камчик, МЧС Узбекистана



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