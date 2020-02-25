В Ташкенте сотрудники ГУВД нашли пропавшую девочку и вернули ее родителям

Ребенок поссорился с родителями и убежал из дома в субботу в 17.00. Благодаря усилиям полицейский, девочку удалось найти спустя три часа.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов нашли и вернули родителям 10-летнюю дочь, пропавшую в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

По данным правоохранителей, вечером 22 февраля девочка ушла из дома и не вернулась. В полицию поспешил обратиться ее отец.

Мужчина пояснил, что накануне они с женой поругали дочку, после чего та обиделась и убежала из дома. Родители пытались найти ребенка самостоятельно, однако спустя 1,5 часа позвонили в полицию.

К поискам школьницы были подключены все силы отдел внутренних дел № 6 УКД ОВД Сергелийского района.

Спустя три часа после исчезновения девочку нашли в той же махалле, где она проживает, и вернули родителям.