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Улицы и шрамы: история узбекской девочки, которую бросил папа

В Ташкенте сотрудники ГУВД нашли пропавшую девочку и вернули ее родителям

ЮНИСЕФ
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200225/13533187/V-Tashkente-sotrudniki-GUVD-nashli-propavshuyu-devochku-i-vernuli-ee-roditelyam.html

Ребенок поссорился с родителями и убежал из дома в субботу в 17.00. Благодаря усилиям полицейский, девочку удалось найти спустя три часа.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов нашли и вернули родителям 10-летнюю дочь, пропавшую в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

По данным правоохранителей, вечером 22 февраля девочка ушла из дома и не вернулась. В полицию поспешил обратиться ее отец.

Мужчина пояснил, что накануне они с женой поругали дочку, после чего та обиделась и убежала из дома. Родители пытались найти ребенка самостоятельно, однако спустя 1,5 часа позвонили в полицию.

К поискам школьницы были подключены все силы отдел  внутренних дел № 6 УКД ОВД Сергелийского района.

Спустя три часа после исчезновения девочку нашли в той же махалле, где она проживает, и вернули родителям.

Теги:
поиски, родители, ребенок, ГУВД Ташкента, Ташкент



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