В частных школах Узбекистана внедрят новые требования к внешнему виду

С 2024-2025 учебного года будет вводится единая форма, которая должна быть утверждена педагогическим советом и родителями.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Госинспекция по надзору за качеством образования опубликовала для обсуждения проект постановления Кабмина, в котором перечисляются новые требования для учеников частных школ.

Требования к внешнему виду:

не допускается включение элементов одежды религиозной принадлежности (хиджаб, кипа, кашая, крест и другие) в школьную форму. Это объясняется тем, что в Узбекистане проживают людей разных национальных и конфессий. Кроме того, обязательное общее среднее образование считается светским.

запрещаются пирсинг и татуировки на открытой части тела. Кроме того, нельзя будет носить кольца на пальцах и более одной серьги в ухе.

недопустимо окрашивание волос в яркие цвета;

нельзя носить яркий макияж и маникюр;

мальчикам нельзя будет носить бороду.

Основные требования к форме:

Одежда должна быть не слишком узкой и не слишком широкой;

Длина юбок у девочек должна быть ниже колена на 5−15 сантиметров;

Брюки мальчиков должны быть ниже щиколоток;

Каблуки обуви не должны быть выше 3 сантиметров;

Все пуговицы на рубашке должны быть застегнуты, кроме верхней;

Одежда должна быть всегда чистой и поглаженной.

Единая школьная форма будет введена с 2024-2025 учебного года, она будет утверждена педсоветом по согласованию с родителями.

Примечательно, что для государственных школ единая форма будет обязательной, тогда как для частных школ она будет носить рекомендательный характер.

Проект доступен для обсуждения до 8 марта.