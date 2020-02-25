13:28 25 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.82
  • EUR10329.35
  • USD9526.28
Поиск
В Намангане открылась Президентская школа

В частных школах Узбекистана внедрят новые требования к внешнему виду

УзА
Общество
Получить короткую ссылку
39 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200225/13534002/V-chastnykh-shkolakh-Uzbekistana-vnedryat-novye-trebovaniya-k-vneshnemu-vidu.html

С 2024-2025 учебного года будет вводится единая форма, которая должна быть утверждена педагогическим советом и родителями.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Госинспекция по надзору за качеством образования опубликовала для обсуждения проект постановления Кабмина, в котором перечисляются новые требования для учеников частных школ.

Требования к внешнему виду:

  • не допускается включение элементов одежды религиозной принадлежности (хиджаб, кипа, кашая, крест и другие) в школьную форму. Это объясняется тем, что в Узбекистане проживают людей разных национальных и конфессий. Кроме того, обязательное общее среднее образование считается светским.
  • запрещаются пирсинг и татуировки на открытой части тела. Кроме того, нельзя будет носить кольца на пальцах и более одной серьги в ухе.
  • недопустимо окрашивание волос в яркие цвета;
  • нельзя носить яркий макияж и маникюр;
  • мальчикам нельзя будет носить бороду.

Основные требования к форме:

  • Одежда должна быть не слишком узкой и не слишком широкой;
  • Длина юбок у девочек должна быть ниже колена на 5−15 сантиметров;
  • Брюки мальчиков должны быть ниже щиколоток;
  • Каблуки обуви не должны быть выше 3 сантиметров;
  • Все пуговицы на рубашке должны быть застегнуты, кроме верхней;
  • Одежда должна быть всегда чистой и поглаженной.

Единая школьная форма будет введена с 2024-2025 учебного года, она будет утверждена педсоветом по согласованию с родителями. 

Примечательно, что для государственных школ единая форма будет обязательной, тогда как для частных школ она будет носить рекомендательный характер.

Проект доступен для обсуждения до 8 марта.

Теги:
форма, школы, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
"Пряничные домики": сказочный поселок времен СССР на русском севере
Polish shopkeeper defend her property against robber with mop
В Польше продавщица отбилась от грабителя, облив его водой и избив шваброй
Узбекско-турецкие отношения в цифрах и фактах
Узбекистан и Турция: цифры, контракты и планы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться