В частных школах Узбекистана внедрят новые требования к внешнему виду

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Госинспекция по надзору за качеством образования опубликовала для обсуждения проект постановления Кабмина, в котором перечисляются новые требования для учеников частных школ.
Требования к внешнему виду:
- не допускается включение элементов одежды религиозной принадлежности (хиджаб, кипа, кашая, крест и другие) в школьную форму. Это объясняется тем, что в Узбекистане проживают людей разных национальных и конфессий. Кроме того, обязательное общее среднее образование считается светским.
- запрещаются пирсинг и татуировки на открытой части тела. Кроме того, нельзя будет носить кольца на пальцах и более одной серьги в ухе.
- недопустимо окрашивание волос в яркие цвета;
- нельзя носить яркий макияж и маникюр;
- мальчикам нельзя будет носить бороду.
Основные требования к форме:
- Одежда должна быть не слишком узкой и не слишком широкой;
- Длина юбок у девочек должна быть ниже колена на 5−15 сантиметров;
- Брюки мальчиков должны быть ниже щиколоток;
- Каблуки обуви не должны быть выше 3 сантиметров;
- Все пуговицы на рубашке должны быть застегнуты, кроме верхней;
- Одежда должна быть всегда чистой и поглаженной.
Единая школьная форма будет введена с 2024-2025 учебного года, она будет утверждена педсоветом по согласованию с родителями.
Примечательно, что для государственных школ единая форма будет обязательной, тогда как для частных школ она будет носить рекомендательный характер.
Проект доступен для обсуждения до 8 марта.