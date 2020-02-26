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Автомобильное движение в Ташкенте

Довольно ли население Узбекистана общественным транспортом?

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200226/13543646/Dovolno-li-naselenie-Uzbekistana-obschestvennym-transportom.html

В Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялся брифинг по результатам опроса потребителей и оценки удовлетворенности узбекистанцами работой общественного транспорта.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В конце прошлого года Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете провело опрос среди 1661 граждан, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В автобусах Ташкента заработали единые транспортные карты.
Министерство транспорта Узбекистана
В автобусах Ташкента заработали единые транспортные карты

Цель опроса — оценить уровень защищенности прав пассажиров при предоставлении городских транспортных услуг.

Результаты опроса оказались следующими: около двух третей опрошенных были довольны количеством автобусов и микроавтобусов, однако более половины граждан имеют претензии к качеству обслуживания.

В частности, узбекистанцы указали на отсутствие предоставления билета после оплаты, задержку автобусов на остановках, нефункционирующие системы охлаждения и отопления в автобусах и микроавтобусах, отсутствие их точного расписания.

Оставляет желать лучшего и отношение водителей и кондукторов к пассажирам, а также техническое состояние общественного транспорта.

По словам главного инспектора Ташкентского управления городским транспортом АО "Тошшахтрансхизмат" Ахрорходжи Тошходжаева, в первую очередь, необходимо отказаться от установления водителям планов сдачи наличности.

Новые автобусы Isuzu
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Для этого начата поэтапная работа по внедрению электронных платежей за проезд. Ожидается, что весь общественный транспорт перейдет на данную электронную систему до конца года.

Нехватка автобусов и маршрутных такси на отдельных линиях решится после запуска новых направлений метро, когда будут пересмотрены нагрузки и маршруты.

По данным Агентства по защите прав потребителей, за период с начала года поступило 343 жалобы, из них 22,7% — в сфере коммунальных услуг, 47,5% — в сфере торговли и общественного питания, 7,9% — в сфере услуг транспорта и связи, 9,9% — в рекламном секторе.

Теги:
транспорт, население, Узбекистан



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