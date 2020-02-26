Довольно ли население Узбекистана общественным транспортом?

В Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялся брифинг по результатам опроса потребителей и оценки удовлетворенности узбекистанцами работой общественного транспорта.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В конце прошлого года Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете провело опрос среди 1661 граждан, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Цель опроса — оценить уровень защищенности прав пассажиров при предоставлении городских транспортных услуг.

Результаты опроса оказались следующими: около двух третей опрошенных были довольны количеством автобусов и микроавтобусов, однако более половины граждан имеют претензии к качеству обслуживания.

В частности, узбекистанцы указали на отсутствие предоставления билета после оплаты, задержку автобусов на остановках, нефункционирующие системы охлаждения и отопления в автобусах и микроавтобусах, отсутствие их точного расписания.

Оставляет желать лучшего и отношение водителей и кондукторов к пассажирам, а также техническое состояние общественного транспорта.

По словам главного инспектора Ташкентского управления городским транспортом АО "Тошшахтрансхизмат" Ахрорходжи Тошходжаева, в первую очередь, необходимо отказаться от установления водителям планов сдачи наличности.

Для этого начата поэтапная работа по внедрению электронных платежей за проезд. Ожидается, что весь общественный транспорт перейдет на данную электронную систему до конца года.

Нехватка автобусов и маршрутных такси на отдельных линиях решится после запуска новых направлений метро, когда будут пересмотрены нагрузки и маршруты.

По данным Агентства по защите прав потребителей, за период с начала года поступило 343 жалобы, из них 22,7% — в сфере коммунальных услуг, 47,5% — в сфере торговли и общественного питания, 7,9% — в сфере услуг транспорта и связи, 9,9% — в рекламном секторе.