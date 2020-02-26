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Советские солдаты форсируют водный рубеж

В Узбекистане ищут родственников солдата, пропавшего без вести в 1943 году

© Sputnik / Петр Бернштейн
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200226/13545724/V-Uzbekistane-ischut-rodstvennikov-soldata-propavshego-bez-vesti-v-1943-godu.html

Письма старшего сержанта Игоря Асташина были найдены совершенно случайно в Хабаровском крае. Выяснилось, что солдат писал кому-то, кто жил в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В Хабаровском крае в селе Ракитное нашли коробку с письмами и документами бойца Красной армии Игоря Асташина, передает телеканал "Звезда".

В местном доме культуры из найденных документов захотели сделать выставку и пригласить на нее родственников солдата. Работники учреждения принялись за поиски.

Выяснилось, что в населенном пункте никого с такой фамилией нет, следовательно, здесь не проживают родственники красноармейца.

Затем местные жители обратили внимание на адреса, указанные на конвертах. Они были узбекистанские.

Письмо бойца Красной армии Игоря Асташина
Телеканал "Звезда"
Письмо бойца Красной армии Игоря Асташина

Из рассекреченного приказа Главного управления кадров Народного комиссариата обороны СССР удалось выяснить, что старший сержант Игорь Асташин был командиром взвода стрелкового полка.

Солдат пропал без вести в сентябре 1943 года. Тогда ему было 20 лет.

Сотрудники дома культуры решили отправить запрос в Узбекистан.

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© Foto : Pexels
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Представители узбекской диаспоры Хабаровска направили документы в Наманганскую область, в Русскую школу, куда их и адресовал советский боец.

Оказалось, что его мать длительное время была директором этого учебного заведения. Однако после того, как она ушла на пенсию, нить вновь потерялась.

Теперь родных советского солдата, пропавшего без вести в 1943 году, ищут в Узбекистане.

Теги:
СССР, Узбекистан, письмо, Великая Отечественная война



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