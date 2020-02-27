Япония выделила более $6 млн на борьбу с наркотрафиком в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Правительство Японии предоставило управлению ООН по наркотикам и преступности (UNODC) грант на 6,8 миллиона долларов на борьбу с наркотрафиком в Узбекистане, сообщили в пресс-службе представительства UNODC в Центральной Азии, расположенного в Ташкенте. Соответствующее соглашение было подписано 27 февраля.
В октябре 2016 года правительство Японии предоставило UNODC грант на 2,5 миллиона долларов для реализации программы по борьбе с контрабандой афганских наркотиков через сеть железных дорог в Узбекистане. В рамках трехлетней программы было закуплено необходимое оборудование, укреплена инфраструктура и проведена серия тренингов и семинаров для правоохранительных органов республики.
Через территорию Узбекистана проходит так называемый "северный маршрут" — крупнейший в мире наркотрафик по поставке опиума из Афганистана в Россию и далее в страны Европы, по которому ежегодно переправляется до 100 тонн сильнодействующих наркотиков.