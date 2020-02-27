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Уничтожение наркотиков сотрудниками СНБ Узбекистана на окраине Ташкента

Япония выделила более $6 млн на борьбу с наркотрафиком в Узбекистане

AP Photo / Anvar Ilyasov
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200227/13555056/Yaponiya-vydelila-bolee-6-mln-na-borbu-s-narkotrafikom-v-Uzbekistane.html

Большую часть средств планируется направить на создание ситуационного центра и новых офисов пограничного взаимодействия с соседними странами в семи городах республики.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Правительство Японии предоставило управлению ООН по наркотикам и преступности (UNODC) грант на 6,8 миллиона долларов на борьбу с наркотрафиком в Узбекистане, сообщили в пресс-службе представительства UNODC в Центральной Азии, расположенного в Ташкенте. Соответствующее соглашение было подписано 27 февраля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Лавров: страны ЦА должны усилить обмен оперативными данными о наркотрафике
Более 4,5 миллиона долларов планируется направить на создание ситуационного центра и новых офисов пограничного взаимодействия с соседними странами в семи городах Узбекистана. Еще 2,3 миллиона долларов — на создание единой сети по координации операций шести межведомственных мобильных групп по борьбе с наркотрафиком в республике.

В октябре 2016 года правительство Японии предоставило UNODC грант на 2,5 миллиона долларов для реализации программы по борьбе с контрабандой афганских наркотиков через сеть железных дорог в Узбекистане. В рамках трехлетней программы было закуплено необходимое оборудование, укреплена инфраструктура и проведена серия тренингов и семинаров для правоохранительных органов республики.

Через территорию Узбекистана проходит так называемый "северный маршрут" — крупнейший в мире наркотрафик по поставке опиума из Афганистана в Россию и далее в страны Европы, по которому ежегодно переправляется до 100 тонн сильнодействующих наркотиков.

Теги:
ООН, Узбекистан, Япония, борьба с незаконным оборотом наркотиков, наркотрафик, наркотики



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