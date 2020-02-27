Япония выделила более $6 млн на борьбу с наркотрафиком в Узбекистане

Большую часть средств планируется направить на создание ситуационного центра и новых офисов пограничного взаимодействия с соседними странами в семи городах республики.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Правительство Японии предоставило управлению ООН по наркотикам и преступности (UNODC) грант на 6,8 миллиона долларов на борьбу с наркотрафиком в Узбекистане, сообщили в пресс-службе представительства UNODC в Центральной Азии, расположенного в Ташкенте. Соответствующее соглашение было подписано 27 февраля.

Более 4,5 миллиона долларов планируется направить на создание ситуационного центра и новых офисов пограничного взаимодействия с соседними странами в семи городах Узбекистана. Еще 2,3 миллиона долларов — на создание единой сети по координации операций шести межведомственных мобильных групп по борьбе с наркотрафиком в республике.

В октябре 2016 года правительство Японии предоставило UNODC грант на 2,5 миллиона долларов для реализации программы по борьбе с контрабандой афганских наркотиков через сеть железных дорог в Узбекистане. В рамках трехлетней программы было закуплено необходимое оборудование, укреплена инфраструктура и проведена серия тренингов и семинаров для правоохранительных органов республики.

Через территорию Узбекистана проходит так называемый "северный маршрут" — крупнейший в мире наркотрафик по поставке опиума из Афганистана в Россию и далее в страны Европы, по которому ежегодно переправляется до 100 тонн сильнодействующих наркотиков.