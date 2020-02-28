В Узбекистане проверили на коронавирус более 6 тысяч иностранцев

По словам директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве республики, сейчас под наблюдением находятся около 600 человек.

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Узбекистане с середины января были проверены на новый тип коронавируса более шести тысяч иностранцев, инфекции у них не зафиксировано, заявил журналистам в пятницу директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве республики Бахром Алматов.

"С 15 января на сегодняшний день более 6 тысяч человек из неблагополучных зон приехали в Узбекистан. Все они были взяты на ежедневный надзор... Ни у кого коронавирус обнаружен не был", — сообщил Алматов. Его цитирует РИА Новости

По его словам, все прибывшие находятся под амбулаторным контролем с домашним режимом, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения.

"В очень многих государствах этот (метод — ред.) применяется. После истечения 14 дней мы снимаем их с контроля. На сегодня около 600 человек находятся под наблюдением", — отметил директор агентства.

"Но если ситуация за рубежом будет усугубляться, возможно, мы тоже будем рассматривать вопрос строгого карантина", — добавил Алматов.

По его словам, агентство также обратилось в Госкомтуризма Узбекистана с предложением рассмотреть вопрос ограничения въездного туризма из стран, где в последнее время наблюдается рост заболевания коронавирусом — Южной Кореи, Италии и Ирана.

Ранее Алматов сообщал, что Узбекистан не имеет проблем с диагностикой коронавируса. В частности, Роспотребнадзор передал Минздраву республики 2,5 тысячи тест-систем для диагностики заболевания, также ведутся переговоры на поставку тестов с США и Китаем.

Распространение коронавируса COVID-19: последние данные

Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч.

Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы в 46 странах, число зараженных почти достигло 3664, умерли 57 человек.