В Узбекистане намерены автоматизировать учет беременных и новорожденных

С 1 января 2021 года родившемуся ребенку будут присваивать идентификационный номер в Реестре населения.

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Национальным агентством проектного управления при Президенте вынесен на обсуждение проект постановления о внедрении электронного учета беременных женщин и комплексной услуги "Рождение ребенка". Регистрация рождения будет осуществляться Государственным центром персонализации при Кабинете Министров.

Услуга будет включать в себя:

регистрацию рождения ребенка и формирование электронного свидетельства о рождении;

создание электронной медицинской карты ребенка;

автоматическое назначение пособия при рождении ребенка;

постановку в очередь на прием в государственную дошкольную образовательную организацию.

Беременная женщина должна будет встать на медицинский учет в срок до 12 недель беременности с предоставлением данных паспорта, свидетельства о браке и паспорта мужа. Ребенку после рождения присваивается персональный идентификационный номер в Реестре населения, который не меняется на протяжении всей его жизни. А копию автоматически формируемого свидетельства о рождении на бумажном носителе родителям можно будет получить в роддоме через ЕПИГУ или в центрах государственных услуг.

В качестве эксперимента постановка на учет беременных женщин будет разрешена и частным клиникам.

Для реализации проекта до 1 декабря 2020 года профильным ведомствам поручено разработать проект Закона Республики Узбекистан "О государственном реестре населения".

В Узбекистане полным ходом проводится цифровизация ключевых сфер и услуг, однако не все отрасли охвачены современными технологиями. В частности, постановка на учет беременных женщин, регистрация новорожденных, выдача единовременного пособия при рождении ребенка, постановка в очередь на прием в детсад остаются сложными и длительными процессами.

Внедрение автоматизированной системы обеспечит повышение достоверности учета детей, переход к более оперативному и упрощенному процессу получения госуслуг населением. Кроме того, совершенствование системы позволит объективно оценивать необходимые объемы закупки вакцин, а также планировать на среднесрочную перспективу строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений.