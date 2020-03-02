В Узбекистане появится новое министерство

Новое ведомство поставило перед собой новые цели. В частности, к 2023 году увеличить долю цифровой экономики в ВВП Узбекистана в два раза и сделать около 60% госуслуг доступными в электронном виде.

ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций планируется преобразовать в Министерство цифрового развития.

Это следует из проекта президентского указа о совершенствовании системой управления в сферах электронного правительства и цифровой экономики.

Какие реформы планируется провести?

Полномасштабная модернизация цифровой инфраструктуры Узбекистана и обеспечение повсеместной доступности современных услуг телекоммуникаций. Подразумевается, что в ближайшие два года все учреждения здравоохранения, дошкольного и школьного образования, сел и махаллей будут подключены к высокоскоростному интернету. Также будет повышено качество услуг связи.

Подразумевается, что в ближайшие два года все учреждения здравоохранения, дошкольного и школьного образования, сел и махаллей будут подключены к высокоскоростному интернету. Также будет повышено качество услуг связи. Ускоренное формирование цифровой экономики с учетом увеличения ее доли в ВВП к 2023 в два раза. Данный показатель планируется достичь путем внедрения информационных систем управления производством, использования электронных программ, которые позволят облегчить ведение учета и отчетность в финансово-хозяйственной деятельности. Еще одна важная мера - автоматизация технологических процессов.

Данный показатель планируется достичь путем внедрения информационных систем управления производством, использования электронных программ, которые позволят облегчить ведение учета и отчетность в финансово-хозяйственной деятельности. Еще одна важная мера - автоматизация технологических процессов. Активное развитие электронного правительства. Это подразумевает увеличение доли электронных госуслуг до 60% к 2022 году.

Это подразумевает увеличение доли электронных госуслуг до 60% к 2022 году. Совершенствование условий для развития "цифрового" предпринимательства. Это станет возможным за счет создания сети технологических площадок по разработке программных продуктов и оказанию информационных услуг. Цель - увеличить объем услуг в данной сфере в три раза к 2023 году, а их экспорт довести до 100 миллионов долларов.

Это станет возможным за счет создания сети технологических площадок по разработке программных продуктов и оказанию информационных услуг. Цель - увеличить объем услуг в данной сфере в три раза к 2023 году, а их экспорт довести до 100 миллионов долларов. Внедрить цифровые технологии во всю систему образования и усовершенствовать образовательную инфраструктуру в целом. Кроме того, планируется внедрить программы по освоению цифровых навыков, необходимых для развития современной экономики.

Кроме того, согласно документу, при новом министерстве планируется образовать Центр управления проектами электронного правительства в форме госучреждения и Центр изучения цифровой экономики.

Помимо этого, будет создан внебюджетный Фонд развития цифровых технологий и Фонд развития телекоммуникационной инфраструктуры и связи.

Еще одно важное нововведение: новому министерству перейдет ООО "Единый интегратор по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM".

Ожидается, что данные меры помогут в развитии цифровой экономики Узбекистана.