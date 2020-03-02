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Дети во время урока

В школах Узбекистана усилят меры против коронавируса

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (148)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200302/13582360/V-shkolakh-Uzbekistana-usilyat-mery-protiv-koronavirusa.html

Минздрав опубликовал ряд профилактических мер, которые следует соблюдать в образовательных учреждениях. За их несоблюдение будет нести ответственность руководство школ.

ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. Минздрав Узбекистана выступил за усиление профилактических мер и контроля во всех учебных заведениях республики.

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Кроме того, предлагается повысить осведомленность школьников об инфекции, сообщает пресс-служба министерства.

Минздрав настоятельно рекомендует поддерживать чистоту в учебных заведениях. В частности, необходимо проветривать помещения после каждого урока.

Всем ученикам и преподавателям следует соблюдать правила гигиены: мыть руки мылом и использовать другие дезинфицирующие средства.

"Руководитель каждого образовательного учреждения несет персональную ответственность за осуществление санитарно-гигиенических, противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий в общеобразовательных учреждениях", - говорится в сообщении Минздрава.

Также в ведомстве поставили вопрос о необходимости отменить все международные и общественные мероприятий, в том числе спортивные соревнования, пока не стабилизируется эпидемическая ситуация.

Это касается, в первую очередь, тех мероприятий, в которых принимают участие иностранные граждане.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 89 тысяч человек. Число скончавшихся - 3 044, вылечившихся - более 42 тысяч.

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Эпидемия охватила 29 стран.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

В Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования вирусом COVID-19.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (148)
Теги:
Эпидемия, коронавирус, Узбекистан, школьники, школа



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