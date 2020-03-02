В школах Узбекистана усилят меры против коронавируса

ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. Минздрав Узбекистана выступил за усиление профилактических мер и контроля во всех учебных заведениях республики.
Кроме того, предлагается повысить осведомленность школьников об инфекции, сообщает пресс-служба министерства.
Минздрав настоятельно рекомендует поддерживать чистоту в учебных заведениях. В частности, необходимо проветривать помещения после каждого урока.
Всем ученикам и преподавателям следует соблюдать правила гигиены: мыть руки мылом и использовать другие дезинфицирующие средства.
"Руководитель каждого образовательного учреждения несет персональную ответственность за осуществление санитарно-гигиенических, противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий в общеобразовательных учреждениях", - говорится в сообщении Минздрава.
Также в ведомстве поставили вопрос о необходимости отменить все международные и общественные мероприятий, в том числе спортивные соревнования, пока не стабилизируется эпидемическая ситуация.
Это касается, в первую очередь, тех мероприятий, в которых принимают участие иностранные граждане.
Последние данные по коронавирусу
По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 89 тысяч человек. Число скончавшихся - 3 044, вылечившихся - более 42 тысяч.
Эпидемия охватила 29 стран.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.
До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.
В Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования вирусом COVID-19.