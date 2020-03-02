В Намангане открыли исторический памятник "Три богатыря"

Скульптура "Уч пахлавон" была создана в 1971 году и является символом дружбы народов Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. В Намангане вновь открылся памятник "Уч пахлавон" ("Три богатыря"), передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Скульптура расположена на улице Ислама Каримова, недалеко от парка "Афсоналар водийси".

Монумент, созданный в 1971 году, символизирует дружбу и единство узбекского, таджикского и кыргызского народов в борьбе со стихийными бедствиями.

История создания скульптуры "Уч пахлавон"

Прежнее название района, где установлен памятник, - Селхона. И у него есть глубинный смысл.

Селхона в переводе с узбекского означает сооружение для защиты от селевых потоков, с которыми местным жителям приходилось часто бороться.

Население Наманганской области веками страдало от наводнений, в регионе было пять таких сооружений. В 1968 году во избежание стихийных бедствий региональные власти решили построить 600-метровую плотину высотой 19 метров.

Новая плотина была построена за три года. Площадь водного сооружения составляла 36,4 гектара, а объем — 3,4 миллиона кубометров.

Одновременно с плотиной был установлен этот памятник. Он стал символом солидарности трех наций (узбеков, кыргызов и таджиков), которые пользовались этой рекой и боролись с природной стихией.

Автор скульптуры - заслуженный деятель искусств Узбекистана Муталлиб Аббасов (главный художник Навоийского областного театра).

Строительство сооружения против селевых потоков, плотины, дороги и символической скульптуры было завершено в 1971 году.

В то время у памятника было другое название — "Мардлик" ("Отвага"), а проспект, на котором он был установлен, был назван Проспектом Дружбы.

В 1990-х годах скульптуру временно переместили в другое место после того, как на нее дважды положили глаз вандалы.

Судьба памятника

Сегодня историческая справедливость восторжествовала – скульптуру вернули на прежнее место.

Теперь она вновь будет служить напоминанием о благородных качествах трех народов. Как отмечают местные власти, монумент "Три богатыря" станет одним из самых красивых достопримечательностей Намангана.

На церемонии открытия памятника присутствовали хоким области Хайрулло Бозоров, хоким Намангана Шавкат Абдураззаков, представители широкой общественности, молодежь и журналисты.