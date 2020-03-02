В Ташкенте две полуголые девушки танцевали, высунувшись из машины

Их личность устанавливается. Водителя автомобиля уже задержали. Им оказался 23-летний молодой человек. Ему грозит крупный штраф.

ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. В ГУВД Ташкента прокомментировали видео, распространившееся в соцсетях, на котором две полураздетые девушки едут по улицам Ташкента и танцуют, высунувшись из люка автомобиля.

Как рассказали правоохранители, авто с девушками, "одетыми не по погоде" был заснят в ночь на 26 февраля. Кадрами заинтересовались в ГУВД.

Было установлено, что за рулем Lacetti находился 23-летний Жавохир Б.

"Двигаясь по улице Истиклол в Юнусабадском районе, он позволил двум пассажирам небезопасно высунуться из люка, при этом продолжая движение. В отношении водителя был составлен протокол в соответствии с частью четвертой статьи 138 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности", - говорится в сообщении ГУВД.

ГУВД также отметило, что высовывание пассажиром частей тела (кроме рук) из салона во время движения транспортного средства, влечет наложение штрафа в сумме одной базовой расчетной величины.

По словам горе-водителя, он подобрал незнакомых ему девушек на дороге, предложив их подвезти.

Личность девушек устанавливается. Им грозит штраф в размере от трех до пяти базовых расчетных величин или же административный арест до 15 суток.

В ходе досмотра транспортного средства, правоохранители обнаружили, что в конструкцию автомобиля были внесены изменения, что противоречит действующему законодательству (разрешение ГУБДД МВД на внесение изменений у нарушителя не было).

В итоге Lacetti был отправлен на штрафстоянку.