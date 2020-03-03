Узбекистанцы перестанут платить за проверку электросчетчиков

Проверка счетчиков через Центры госуслуг будет осуществляться только при возникновении спорных вопросов по поводу их исправности или пригодности.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. В Узбекистане расходы на проведение проверок электросчетчиков будут покрываться за счет организаций, которые проводят эту проверку.

Это следует из постановления правительства "О мерах по упрощению порядка подключения субъектов предпринимательства к электрическим сетям и дальнейшего улучшения бизнес среды".

Новые правила вступят в силу с 1 марта.

Также теперь все потребители электроэнергии получат право обращаться в АО "Худудий электр тармоклари" и организации, входящие в его структуру, для проведения периодической поверки электросчетчиков.

Согласно постановлению, счетчики будут проверяться только при возникновении спора по поводу их исправности и пригодности к использованию.

Ожидается, что данные нововведения позволят улучшить бизнес среду и упростить порядок подключения субъектов предпринимательства к электрическим сетям.