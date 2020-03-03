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Узбекистанцы перестанут платить за проверку электросчетчиков

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200303/13584342/Uzbekistantsy-perestanut-platit-za-proverku-elektroschetchikov.html

Проверка счетчиков через Центры госуслуг будет осуществляться только при возникновении спорных вопросов по поводу их исправности или пригодности.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. В Узбекистане расходы на проведение проверок электросчетчиков будут покрываться за счет организаций, которые проводят эту проверку.

Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
"Умные счетчики" стимулируют жителей оплачивать электроэнергию

Это следует из постановления правительства "О мерах по упрощению порядка подключения субъектов предпринимательства к электрическим сетям и дальнейшего улучшения бизнес среды".

Новые правила вступят в силу с 1 марта.

Также теперь все потребители электроэнергии получат право обращаться в АО "Худудий электр тармоклари" и организации, входящие в его структуру, для проведения периодической поверки электросчетчиков.

Согласно постановлению, счетчики будут проверяться только при возникновении спора по поводу их исправности и пригодности к использованию.

Ожидается, что данные нововведения позволят улучшить бизнес среду и упростить порядок подключения субъектов предпринимательства к электрическим сетям.

Теги:
оплата, Узбекистан, электроэнергия, счетчики



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