Посольство Узбекистана опубликовало график рейсов из Сеула

По вопросам бронирования авиабилетов можно будет обращаться по телефону +82 2 754-1041 (Koruzbek Agency).

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. Посольство Узбекистана в Южной Корее опубликовало график авиарейсов по маршруту Сеул—Ташкент в марте.

8 марта 2020 года – авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари";

15 марта 2020 года – авиакомпания Республики Корея;

22 марта 2020 года – авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари";

29 марта 2020 года – авиакомпания Республики Корея.

По прибытии в Ташкент все пассажиры будут помещены на 14-дневный карантин в специально отведенном месте за пределами столицы.

"После прохождения соответствующей проверки им будет позволено возвратиться к месту жительства", - сообщает МИД республики.

Ведомство подчеркнуло, что узбекским гражданам стоит еще раз обдумать свое решение вернуться на родину, поскольку власти Южной Кореи "предпринимают все необходимые меры по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса с использованием передовых технологий в сфере медицины".

В МИД обратили внимание на то, что власти Республики Кореи готовы предоставить иностранным гражданам, у которых выявлено заболевание, бесплатное квалифицированное медицинское лечение.

В ведомстве также порекомендовали строго выполнять требования южнокорейских властей относительно профилактических мер против распространения вируса. В частности, необходимо соблюдать правила личной гигиены, воздержаться от участия в общественных мероприятиях, избегать места скопления людей и соблюдать все меры предосторожности.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 90 тысяч человек. Число скончавшихся - 3 116, вылечившихся - более 48 тысяч.

Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Эпидемия охватила 64 страны.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.