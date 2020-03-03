Посольство Узбекистана опубликовало график рейсов из Сеула

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. Посольство Узбекистана в Южной Корее опубликовало график авиарейсов по маршруту Сеул—Ташкент в марте.
- 8 марта 2020 года – авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари";
- 15 марта 2020 года – авиакомпания Республики Корея;
- 22 марта 2020 года – авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари";
- 29 марта 2020 года – авиакомпания Республики Корея.
По прибытии в Ташкент все пассажиры будут помещены на 14-дневный карантин в специально отведенном месте за пределами столицы.
"После прохождения соответствующей проверки им будет позволено возвратиться к месту жительства", - сообщает МИД республики.
Ведомство подчеркнуло, что узбекским гражданам стоит еще раз обдумать свое решение вернуться на родину, поскольку власти Южной Кореи "предпринимают все необходимые меры по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса с использованием передовых технологий в сфере медицины".
В МИД обратили внимание на то, что власти Республики Кореи готовы предоставить иностранным гражданам, у которых выявлено заболевание, бесплатное квалифицированное медицинское лечение.
В ведомстве также порекомендовали строго выполнять требования южнокорейских властей относительно профилактических мер против распространения вируса. В частности, необходимо соблюдать правила личной гигиены, воздержаться от участия в общественных мероприятиях, избегать места скопления людей и соблюдать все меры предосторожности.
Последние данные по коронавирусу
По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 90 тысяч человек. Число скончавшихся - 3 116, вылечившихся - более 48 тысяч.
Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.
Эпидемия охватила 64 страны.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.
До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.