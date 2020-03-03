В Турции издали книгу Шавката Мирзиёева — рецензию написал лично Эрдоган

Отмечается, что вдохновением для создания этой книги послужили кардинальные перемены, которые сегодня происходят в Узбекистане, а также крепкие отношения с Турцией, развивающиеся в позитивном русле.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. В Турции опубликовали сборник под названием "Новый Узбекистан с великим будущим". В него вошли яркие высказывания президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства информации и массовых коммуникаций.

Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Сборник избранных произведений Шавката Мирзиёева, изданный в Турции

Сообщается, что рецензию на книгу написал лично турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а ее презентацию подготовил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

"Шавкат Мирзиёев за три года произнес много пламенных речей. Эти выступления, которые оцениваются как исторические события, сначала были доступны на узбекском и русском языках, а затем переведены на многие иностранные языки, в том числе и турецкий, и изданы в виде книги", - говорится в сообщении посольства Турции в Узбекистане.

Отмечается, что до издания этой книги в стране не было ни единой фундаментальной публикации о стремительных изменениях и реформах, которые происходят сегодня в Узбекистане.

Первое издание этой книги вышло тиражом в 1000 экземпляров.

Первый экземпляр был вручен Шавкату Мирзиёеву, который в качестве единственного почетного гостя принял участие в церемонии открытия Народной библиотеки Администрации президента Турции.