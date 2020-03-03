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Сборник избранных произведений Шавката Мирзиёева, изданный в Турции

В Турции издали книгу Шавката Мирзиёева — рецензию написал лично Эрдоган

Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200303/13589209/V-Turtsii-izdali-knigu-Shavkata-Mirzieva--retsenziyu-napisal-lichno-Erdogan.html

Отмечается, что вдохновением для создания этой книги послужили кардинальные перемены, которые сегодня происходят в Узбекистане, а также крепкие отношения с Турцией, развивающиеся в позитивном русле.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. В Турции опубликовали сборник под названием "Новый Узбекистан с великим будущим". В него вошли яркие высказывания президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства информации и массовых коммуникаций.

Сборник избранных произведений Шавката Мирзиёева, изданный в Турции
Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента
Сборник избранных произведений Шавката Мирзиёева, изданный в Турции

Сообщается, что рецензию на книгу написал лично турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а ее презентацию подготовил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

"Шавкат Мирзиёев за три года произнес много пламенных речей. Эти выступления, которые оцениваются как исторические события, сначала были доступны на узбекском и русском языках, а затем переведены на многие иностранные языки, в том числе и турецкий, и изданы в виде книги", - говорится в сообщении посольства Турции в Узбекистане.

Отмечается, что до издания этой книги в стране не было ни единой фундаментальной публикации о стремительных изменениях и реформах, которые происходят сегодня в Узбекистане.

Первое издание этой книги вышло тиражом в 1000 экземпляров.

Первый экземпляр был вручен Шавкату Мирзиёеву, который в качестве единственного почетного гостя принял участие в церемонии открытия Народной библиотеки Администрации президента Турции.

Теги:
книга, Шавкат Мирзиёев, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция



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