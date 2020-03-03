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Юрий Фисан

Умер режиссер-постановщик русского драмтеатра Узбекистана Юрий Фисан

Министерство культуры республики
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200303/13589468/Skonchalsya-rezhisser-postanovschik-russkogo-dramteatra-Uzbekistana-Yuriy-Fisan.html

Юрий Фисан работал над спектаклями "С тобой или без тебя", "Тётки", "Как украсть бриллианты?", "Банкрот, или Свои люди — сочтемся", "Баба Шанель" и многими другими. Он также преподавал в студии при театре.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. В Ташкенте скончался режиссер-постановщик Государственного академического русского драматического театра Узбекистана Юрий Фисан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Режиссер умер на 53-м году жизни после продолжительной болезни.

Юрий Фисан родился в 1967 году в Ташкенте. В 1990 году окончил Ташкентский государственный институт культуры по специальности "руководитель любительского театрального коллектива".

С 1995 года работал в Государственном академическом русском драматическом театре столицы в качестве актера и режиссера.

Он является автором таких спектаклей как: "С тобой или без тебя", "Тётки", "Как украсть бриллианты?", "Банкрот, или Свои люди — сочтемся" и "Баба Шанель".

Фисан также преподавал актерское мастерство в театре-студии.

Теги:
Театр, режиссер, Узбекистан



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