Умер режиссер-постановщик русского драмтеатра Узбекистана Юрий Фисан

Юрий Фисан работал над спектаклями "С тобой или без тебя", "Тётки", "Как украсть бриллианты?", "Банкрот, или Свои люди — сочтемся", "Баба Шанель" и многими другими. Он также преподавал в студии при театре.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. В Ташкенте скончался режиссер-постановщик Государственного академического русского драматического театра Узбекистана Юрий Фисан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Режиссер умер на 53-м году жизни после продолжительной болезни.

Юрий Фисан родился в 1967 году в Ташкенте. В 1990 году окончил Ташкентский государственный институт культуры по специальности "руководитель любительского театрального коллектива".

Cегодня новогоднюю сказку "Приключения Синдбада-Морехода" от Русского Драматического Театра представил режиссёр и актёр Юрий Фисан. pic.twitter.com/yy4U9fj0wh — ORIATFM_UZ (@ORIATFM_UZ) December 29, 2016

С 1995 года работал в Государственном академическом русском драматическом театре столицы в качестве актера и режиссера.

Он является автором таких спектаклей как: "С тобой или без тебя", "Тётки", "Как украсть бриллианты?", "Банкрот, или Свои люди — сочтемся" и "Баба Шанель".

Фисан также преподавал актерское мастерство в театре-студии.